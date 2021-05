Algérie: Baadji - Réussir ce rendez-vous électoral, l'une des "priorités" du FLN

Constantine — Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baadji, a indiqué vendredi à Constantine, que la réussite des élections législatives du 12 juin prochain constituait "l'une des priorités du parti".

S'exprimant au cours d'un meeting animé à la Maison de la culture Malek-Haddad, dans le cadre du 9e jour de la campagne électorale, ce responsable politique a estimé que la réussite de ce rendez-vous électoral constitue un "élément-clé pour l'édification d'institutions fortes et crédibles en mesure de barrer la route aux partisans de la phase de transition".

Considérant que la "volonté politique existe pour assurer la transparence des élections", M. Baadji a indiqué que sa formation politique, dont le sigle est "étroitement" lié à l'histoire de l'Algérie, oeuvre à "participer au processus d'édification de nouvelles institutions permettant l'émergence d'une économie forte et durable".

A ce titre, le SG du FLN a indiqué qu'il n'était pas possible de "construire une économie forte sans des institutions fortes et une APN forte renfermant des cadres et des compétences qui veilleront au développement du pays à travers une législation respectant et défendant l'intérêt général".

Estimant que la bureaucratie est "le plus grand ennemi" du développement du pays, M. Baadji a plaidé pour la "réhabilitation" de la ressource humaine qu'il a qualifiée de "maillon fort" de tous les projets de développement, insistant à cet effet sur l'urgence de "lutter contre la marginalisation et l'exclusion" ciblant les compétences nationales.

Appelant à une "forte mobilisation pour protéger ce parti", le SG du FLN, qui a appelé les présents à voter en faveur des listes de son parti, dont les candidats ont été sélectionnés parmi des cadres et des compétences "intègres et propres", a exprimé son "regret" suite au refus des listes proposées à Batna et promis à la population de cette wilaya de les "réhabiliter en cas de réussite".

Le même intervenant a indiqué, dans ce cadre, que 98 % des candidats du FLN aux prochaines législatives sont à leur "première candidature", ce qui concorde, a-t-il ajouté, avec le projet d'édification d"'une nouvelle Algérie consacrant la démocratie et les libertés".