Algérie: Sahli - Le vote consacre la souveraineté populaire et consolide les acquis constitutionnels

Mostaganem — Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR) Belkacem Sahli a indiqué vendredi à Mostaganem que la participation aux élections du 12 juin prochain devrait permettre de consacrer la souveraineté populaire et consolider les acquis constitutionnels réalisés par les Algériens.

"La participation à cet important rendez-vous électoral constitue un acte devant consacrer la souveraineté populaire des Algériens tant clamé par le Hirak populaire, garantir la stabilité des institutions et contribuer au renouveau à travers le choix d'un Parlement de compétences capables de renforcer les acquis contenus dans la Constitution de novembre 2020", a indiqué M. Sahli lors d'un meeting animé à la bibliothèque de lecture publique "Mezad Sahlie" à Salamandre au 9e jour de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain.

Après avoir abordé le climat des prochaines élections, Belkacem Sahli a présenté le programme de son parti qui vise "un renouveau républicain" sur les plans politique et institutionnel, notamment à travers la consécration des principes de la nouvelle Constitution et le parachèvement du processus électoral pour renouveler le Parlement et ensuite les assemblées locales.

Evoquant l'aspect économique de son programme, M. Sahli a indiqué que l'Alliance nationale républicaine a une vision économique complémentaire basée sur la rationalisation des dépenses et la révision de la politique de subventions, sans omettre l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre l'économie parallèle et la corruption et l'implication de la communauté algérienne établie à l'étranger pour tirer profit de son expérience et de ses compétences.

Le secrétaire général de l'ANR a souligné que "la situation économique en Algérie est difficile, néanmoins toutes les composantes sont réunies pour relancer l'économie, à condition de préserver la stabilité politique".

M. Sahli s'est engagé de manière à ce que les militants de son parti au Parlement prochain soient au service des citoyens et transmettent leurs préoccupations à tous les niveaux, soulignant que sa formation politique s'engageait à participer à la moralisation de la vie politique.