Algérie: Cyclisme/Coupe d'Algérie (3e étape) - le GSP domine la course sur circuit fermé

Oran — Les cyclistes du Groupement sportif pétrolier (GSP) ont largement dominé la course du circuit fermé comptant pour la 25e édition du grand prix de la ville d'Oran et la 3e étape de la coupe d'Algérie disputée vendredi.

Cette course, qui s'est déroulée sur une distance de 81 kilomètres parcourus en 18 tours et dont le coup d'envoi a été donné par le wali d'Oran, Messaoudi Djari, a été très disputée entre les sept premiers qui ont tous réalisé un même temps (2 heures 07 minutes et 46 secondes). Le dernier mot est revenu finalement à Lebsir Aïssa Nadji, suivi par Benghanif Seddik et Hamza Yacine, tous les trois du GSP.

Chez les juniors garçons, qui ont parcouru 65 km en 13 tours, les frères Ferkous Ayoub et Abdelkrim de l'académie de Constantine ont dominé l'épreuve, alors que la troisième place est revenue à Medjadi Mohamed du Majd Blida.

Au classement général individuel, qui prend en compte aussi la course contre la montre (1re étape) déroulée jeudi, c'est Cherki Salah Eddine du Amel El Malah (Aïn Temouchent) qui s'est adjugé le maillot jaune, alors que la deuxième et troisième place sont revenues à Mimouni Oussala Abdellah (NR Dely Brahim) et Mansouri Khaled (MC Alger).

Chez les juniors filles (58,5 km) et sans surprise, l'étoile montante du cyclisme algérien, Nesrine Houili (AS Naftal Oran), appelé dans les prochaines semaines à rejoindre un club suisse, a dominé les débats dans cette course sur circuit fermé à laquelle ont participé seulement cinq athlètes, devançant Medah Yasmine (NR Dely Brahim) et Azouz Chahra (TC Rouiba).

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheïreddine Barbari,s'est dit, dans une déclaration à l'APS, très satisfait des conditions dans lesquelles se déroule cette 25e édition du grand prix de la ville d'Oran, qui sera clôturée samedi par le déroulement de la course sur route (140 km), en présence de 115 participants représentant 16 équipes.

Le même responsable a estimé, en outre, que cette troisième étape de la coupe d'Algérie, après les deux premières organisées à Constantine et Biskra, revêt une importance particulière, dans la mesure où il s'agit d'une compétition expérimentale en prévision des Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2022.

Il faut dire que la quasi-totalité des coureurs de la sélection nationale prend part à ce grand prix de la ville d'Oran. à l'exception de Youcef Reguigui, retenu par ses obligations professionnelles avec son club en Malaisie, qui manque à l'appel, soulignent les organisateurs.

Résultats finaux de la course sur circuit fermé:

Seniors hommes:

1-Lebsir Aissa Nadji (GSP) 2h07'46"

2-Benganif Seddik (GSP) 2h07'46"

3-Hamza Yacine (GSP) 2h07'46"

Juniors garçons:

1-Ferkous Ayoub (académie Constantine) 1h34'34"

2-Ferkous Abdelkrim (académie Constantine) 1h34'34"

3-Medjadji Mohamed (El Majd Blida) 1h35'13"

Classement général individuel:

1- Cherki Salah Eddine Ayoubi (Amel El Maleh) 2h11'34"

2-Mimouni Oussama Abdellah (NR Dely Brahim) 2h11'52"

3-Mansouri Khaled (MC Alger) 2h11'53"

Juniors filles:

1-Houili Nesrine (AS Naftal Oran) 1h43'22"

2-El Meddah Yasmine (NR Dely Brahim) 1h53'21"

3-Azzouz Chara (TC Rouiba) 1h53'21"

Amateur (58,5 km):

1-Slimane Zitoune Omar 1h35'42"

2-Kenanes Mohamed 1h35'42"

3-Latri Badreddine 1h35'42".