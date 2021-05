Cote d'Ivoire: Gervinho - L'Ivoirien explique pourquoi il a choisi Trabzonspor

Gervinho embarque pour une nouvelle destination. Il quitte le club de Parme en Italie et rejoint le club Turque de Trabzonspor.

L'international ivoirien Yao Kouassi Gervais "Gervinho" dépose ses valises en Turquie. Il évoluera sous les couleurs de Trabzonspor. En effet, le club turc a présenté officiellement l'attaquant de 33 ans et d'annoncer la signature de l'expérimenté attaquant international ivoirien (84 sélections, 23 buts), en provenance de Parme. L'ancien Lillois a paraphé un contrat de deux ans, assorti d'un salaire proche de 1,5 M€ par saison, hors bonus.

Gervinho va découvrir le cinquième championnat de sa carrière professionnelle. Il était courtisé par plusieurs clubs avec des contrats très lucratifs à l'appui. Mais l'international ivoirien a fini par faire le choix de la destination turque pour poursuivre sa carrière à l'âge de 33 ans.

« C'est vrai que j'avais plusieurs propositions sur la table. Trabzonspor a fait la différence grâce à l'opiniâtreté de ses dirigeants. Ils m'ont témoigné beaucoup de respect et montré qu'ils me voulaient vraiment. Que ce soit le président ou l'entraîneur. J'ai eu tout le monde au téléphone. Ils se sont aussi déplacés pour venir me voir en Italie. Toutes ces attentions m'ont touché du cœur et convaincu de signer ici », a-t-il justifié.

Si l'un de ses proches avait annoncé que l'Eléphant allait opter pour le club le plus offrant financièrement, c'est finalement le projet qui a le plus compté pour le joueur. Du moins, à en croire ses explications. « Financièrement, j'avais la possibilité de gagner plus en allant par exemple au Mexique ou dans le Golfe. Si j'ai choisi Trabzonspor, c'est aussi pour le projet ambitieux qui m'a été présenté », a expliqué Gervinho avant d'ajouter : « Les dirigeants vont bâtir une grande équipe capable de jouer le titre et se qualifier pour la Ligue des champions. Sportivement, la Turquie, en dehors des 5 premières grandes Ligues, a l'un des meilleurs championnats d'Europe ».