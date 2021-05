Angola: Le Conseil des ministres demande l'autorisation de modifier les tarifs

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a examiné vendredi une proposition visant à demander l'autorisation législative de modifier les taux de droits de douane pour l'exportation de produits pétroliers.

Selon le communiqué de presse de la V session ordinaire de la Commission économique, le diplôme vise à accorder l'autorisation législative au Titulaire du Pouvoir Exécutif de modifier les taux des droits de douane pour l'exportation des produits pétroliers.

La session a approuvé un diplôme qui définit les taxes et surtaxes à facturer pour l'exportation d'essence, de diesel et de mazout, ainsi que les quotas d'exportation de carburant, en tenant compte de la subvention dont ils bénéficient et visant à lutter contre l'exportation illégale de ces produits, ce qui a un impact négatif sur l'économie nationale.

Des informations ont également été fournies sur les règles, procédures et délais de fourniture d'informations à l'Institut de réglementation des dérivés pétroliers par des agents, entités et prestataires de services opérant dans le secteur des dérivés pétroliers en Angola.

La Commission économique a approuvé le bilan d'exécution du Plan national de développement 2018-2022 pour le premier trimestre 2021, dont la performance correspondait à 52,4% des objectifs attendus.

Le document décrit le niveau de mise en œuvre des 70 programmes inscrits dans le plan, basé sur le suivi de l'exécution de 342 indicateurs qui visent à atteindre 165 objectifs.

La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé la 2e révision du barème des activités économiques en Angola, un instrument qui définit la nomenclature des activités économiques, en vue de regrouper les unités statistiques qui produisent des biens et des services (à but lucratif ou non lucratif).

Lors de la réunion, présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, les rapports d'exécution du Budget général de l'État et de la programmation financière de la trésorerie nationale relatif au premier trimestre de cette année ont également été approuvés.

De même, les participants à la réunion ont été informés de l'origine et de la destination des devises durant le 1er trimestre, concernant l'amélioration de la situation des comptes extérieurs suite à une légère augmentation des exportations de biens, malgré la persistance des déséquilibres des comptes publics et le fardeau de la dette extérieure.

La Commission économique a également pris connaissance de la proposition d'avis qui vise à accorder des moratoires sur le règlement des crédits dans le but de soutenir les clients avec une réduction temporaire de liquidité due à la pandémie Covid-19.