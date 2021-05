Togo: Dussey et ses pairs sur la « Tour Entente d'Abidjan » et le « Mall Entente de Niamey » ...

Le Conseil de l'Entente n'est pas que politique, ni sécuritaire. En réunion ce Vendredi à Lomé, les ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Entente ont, entre autres sujets, abordé les différents projets mis en branle par le Conseil de l'Entente et entrant dans la dynamique du développement économique et social des pays membres.

Ainsi, par exemple, ils ont abordé deux projets phares qui tiennent à cœur au Conseil de l'Entente. Il s'agit en effet du projet de construction de la Tour Entente d'Abidjan et le Mall Entente de Niamey.

Selon le document ayant sanctionné les travaux de cette 18ème réunion ordinaire, Dussey et ses pairs se sont le plus réjoui de « l'avancement des travaux de construction de la Tour Entente d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre du Programme immobilier et a encouragé le Secrétaire Exécutif à poursuivre la mobilisation du financement pour le projet du Mal Entente de Niamey au Niger ».

Aussi, le Conseil des ministres s'est planché sur mise en œuvre de la Stratégie de promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes et les femmes de l'Espace Entente notamment à travers les concours « Jeunes et entreprenariat » et « Femmes et Activités Génératrices de Revenus (AGR), en partenariat avec les Loteries nationales dans le cadre de la Tranche Commune Entente ».

Le Secrétaire exécutif, Patrice Kwamé et ses collaborateurs du Secrétariat exécutif, sont incités également « à accélérer la mobilisation des ressources pour le financement du « Programme de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers et Transfrontaliers du Conseil de l'Entente (ProGIEF-CE) », du « Programme Régional d'Electrification par sources d'Energie Renouvelable dans les pays du Conseil de l'Entente (PRESER-CE) » et enfin de « la Stratégie de promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour les jeunes et les femmes de l'Espace Entente ».