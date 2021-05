Togo: Golfe 2 lance le processus d'élaboration de sa « Bible »

Tenez-vous bien car il ne s'agit pas d'une Bible pour une évangélisation religieuse, mais d'une bible pour le Développement communal. Au cours d'une rencontre marquée par la présence des représentants du ministère de l'Administration territoriale et de la Préfecture du Golfe, ce Vendredi à Lomé, la Commune de Golfe 2 dirigée par Dr James Kokou Amaglo, a lancé le processus d'élaboration de son Plan de Développement Communal. Un document indispensable pour amorcer le développement de cette deuxième des sept communes de la préfecture du Golfe.

Evoquant ce plan dont les travaux d'élaboration sont confiés à un cabinet expérimenté en la matière, le Maire de la Commune de Golfe 2, Dr Amaglo, a indiqué que « le Plan communal de développement, est un document de référence dans lequel s'inscrit l'ambition, les stratégies de développement de la commune. Dans ce plan il y a tous les aspects de développement, assainissement, aménagement du territoire, du cadre de vie, culturelle, les ambitions création d'emploi, bref, c'est la bible de la commune sur une période de 5 à 10, c'est-à-dire, tout ce que nous pouvons exprimer comme ambition en harmonie avec les populations et bien sûr en cohérence avec le PND (Programme National de Développement) et les ODD ». Il soutient également la nécessité de se doter de ce document par l'assertion selon laquelle, « qui ne planifie pas, planifie son échec », le premier responsable du Conseil communal de Golfe 2 a rassuré les uns et les autres en déclarant, « nous avons les ressources internes, l'appui de l'Etat souveraine, les activités bancables, la coopération décentralisée. Mais nous devons compter sur notre capacité interne en termes de mobilisation de ressources humaines et financières. Les ressources humaines nous l'avons, l'engagement de la population nous l'avons, et il y a des atouts économiques qu'il faut valoriser ».

Portant déjà un regard sur ce que devra être ce document dont la finalisation est attendue d'ici six mois, il a informé de ce que les questions de « salubrité publique et l'assainissement seront au premier plan, ensuite viendront la création d'emploi, les infrastructures, l'aménagement du cadre de vie ».

Par une présentation du Directeur de la Planification de la Commune de Golfe 2, Thomas Mazama Adjana, qui sera le moteur central de processus, on peut constater que le travail qui sera fait sera inspiré par le Guide national du PDC. En tout cas, le représentant du ministre de l'Administration territoriale, à son tour a insisté sur cette évidence de voir ce guide en question servir de boussole dans l'élaboration et la mise à exécution du PDC Golfe 2.

Aussi, a été présenté au cours de cette rencontre, le Comité de pilotage du PDC Golfe 2, composé des gens d'horizons divers de la société civile, de l'Ordre des architectes, des ingénieurs, service de Plan de la région maritime, CDQ, chefferie traditionnelle...

Optimiste qu'il est, sur le document qui sera élaboré, et aussi sur l'exécution de son contenu, le Maire Dr Amaglo a lancé à l'assistance et partant aux populations de son ressort territorial, « nous avons tout désormais pour réussir et pour réussir il faut s'engager ».