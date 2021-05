Burkina Faso: Campagne agricole 2021-2022 - Près de 6 millions de tonnes de céréales attendues

Le ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a lancé, le 27 mai 2021 à Bangrin, commune de Loumbila, la campagne agricole de saison humide 2021-2022 sous le thème : « Distribution électronique des intrants et équipements agricoles : rôle et implication des acteurs pour une opération réussie ». Pour cette saison agricole, près de 6 millions de tonnes de céréales attendues ont été fixés comme objectifs de production par le ministère.

La campagne agricole de saison humide 2021-2022 a officiellement été lancée le 27 mai dernier dans le village de Bangrin, commune de Loumbila dans la région du Plateau central sous le thème : « Distribution électronique des intrants et équipements agricoles : rôle et implication des acteurs pour une opération réussie ». 5 991 394 tonnes de céréales dont 1 000 000 de tonnes de riz, 1 736 749 tonnes de cultures de rente et 989 023 tonnes des autres cultures vivrières sont, entre autres, les objectifs de production agricole selon le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, Salifou Ouédraogo.

Pour y arriver, le gouvernement, à travers son département ministériel, accompagnera les producteurs par le biais de la mise à disposition à prix subventionnés dans les 13 régions, des intrants agricoles. Il s'agit, entre autres, d'engrais minéraux, de semences, d'équipements à traction animale.

Au-delà de ces actions, a promis le ministre Salifou Ouédraogo, des actions telles que la facilitation de l'accès aux financements, la maîtrise de la volatilité des prix des produits agricoles, la gestion des risques agricoles, seront menées. Pour joindre l'acte à la parole, un lot de matériel a été remis aux producteurs de la région du Plateau central. Il s'agit de 4 motoculteurs, une desherbeuse faucheuse et 45 semoirs multicéréales aux directions régionales qui sont destinées à être testées dans l'ensemble des provinces. « Pour cette campagne agricole, nous devrons poursuivre la mise en œuvre de l'initiative présidentielle : « Produire un million de tonnes de riz paddy » qui doit contribuer à la réalisation de celle visant à « Assurer à chaque enfant en âge scolaire, au moins un repas équilibré par jour ainsi qu'à la réduction de la facture de l'importation de riz », a ajouté le ministre en charge de l'Agriculture.

La FAO soutient les producteurs à hauteur de 630 millions de F CFA

Pour atteindre ses objectifs de production, le gouvernement burkinabè peut compter sur son traditionnel partenaire, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) selon le Représentant résident au Burkina Faso, Dauda Sau. Il a annoncé une contribution de 630 millions de F CFA pour cette saison. Cette manne financière permettra de mettre à la disposition des producteurs et productrices, 4 104 tonnes de semences céréalières, 52 995 tonnes de semences de niébé, 315 200 tonnes d'engrais minéraux et 406 250 tonnes d'engrais organique. Le président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Sud représentant le président de la Chambre nationale d'agriculture, Eric Zougmoré, a invité les producteurs à une utilisation judicieuse des appuis de l'Etat pour l'atteinte des objectifs de production de la présente campagne et au respect des conseils prodigués par le Réseau d'encadrement agricole. En rappel, 5 179 104 tonnes de céréales, 451 421 tonnes de riz ont été produits lors de la campagne agricole humide 2020-2021.

Quantité des intrants qui seront subventionnés par le gouvernement

30 836 tonnes d'engrais minéraux (Urée, NPK, Burkina Phosphates) ;

5 000 tonnes de semences améliorées ;

368 équipements motorisés dont 285 motoculteurs avec accessoires ;

Au moins 100 tracteurs équipés ;

Plus de 2 300 équipements à traction animale ;

600 animaux de trait ;

200 nouveaux modèles d'exploitations agricoles performantes et résilientes ;

1 000 litres de pesticides pour la lutte contre les nuisibles ;

6 830 hectares de nouveaux bas-fonds ;

1 623 hectares de nouveaux périmètres irrigués ;

991 hectares de nouveaux périmètres maraichers ;