Cote d'Ivoire: Siandou Fofana à l'île Boulay - «Nous voulons faire de ce site, la prochaine ville touristique de Côte d'Ivoire»

« A travers Boulay Beach Ressort (BBr), nous voulons faire de ce site, la prochaine ville touristique de Côte d'Ivoire pour que notre pays continue d'être cette terre de tourisme et de loisirs, et pour donner beaucoup de visibilité à notre nation. Mais, aussi que la Côte d'Ivoire soit une base de divertissement de la sous-région », a affirmé Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. C'était à l'occasion de l'ouverture officielle du Boulay Beach Ressort (complexe hôtelier 5 étoiles), à l'Île Boulay (sur la lagune Ebrié, sur la baie d'Abidjan), le jeudi 27 mai 2021.

Selon lui, ce projet grandeur nature montre que les Ivoiriens peuvent croire en des lendemains qui chantent, croire qu'un rêve ivoirien est possible. « BBr donne aux Ivoiriens d'espérer, de croire que demain est possible et que rien ne sert à s'entre-tuer et qu'il y avait mieux à faire que la politique politicienne », a-t-il dit.

Siandou Fofana a saisi l'occasion pour rendre un hommage au promoteur de l'ouvrage, Fabrice Sawegnon, par ailleurs directeur général de Voodoo Group et Life Tv, « homme de conviction et innovateur dans l'âme qui constitue désormais l'aiguillon qui donne la direction à bien des acteurs », dira-t-il.

Avant d'ajouter : « Je voudrais reconnaître ici le professionnel, l'ami fidèle, l'homme de l'innovation. Ce que tu fais, tu le fais par devoir citoyen. Avec ton groupe, tu as changé la manière de voir la communication en Côte d'Ivoire ».

C'est à juste titre qu'il a annoncé que le gouvernement envisage de l'accompagner dans ce projet, dans le cadre de la riposte post-crise et de la politique de relance du secteur afin que ce complexe hôtelier puisse multiplier sa croissance et faire de ce site, un lieu de vie, de commerce et de divertissement que tous les Ivoiriens et Africains vont se l'approprier. « D'ailleurs, des actions sont prévues sur ce site dans le cadre de la quinzaine touristique dont la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Journée mondiale », a dit le ministre.

Aussi a-t-il souhaité que les Ivoiriens s'approprient ce projet et qu'il en fasse la promotion afin que de telles initiatives fasse tache d'huile pour une Côte d'Ivoire émergente.

« Ce projet est la preuve qu'on peut être en Côte d'Ivoire et offrir des produits qui respectent les standards internationaux, qui ne souffrent d'aucun complexe. C'est un petit hôtel qui porte un projet important », confie Fabrice Sawegnon. Avant d'indiquer que ce complexe hôtelier est un espace professionnel et familial, un espace de détente, d'évasion et de rêve. Il permet, après le travail, de se retrouver en famille pour se ressourcer.

« Nous voulons démystifier l'île Boulay que certains croient inaccessibles et le rendre accessible à tout le monde. Nous avons créé un quai d'embarcation et nous avons déjà 6 bateaux dans notre flotte avec une capacité cumulée de 100 places pour rallier le site en 20 minutes par voie lagunaire, les premiers les résultats sont satisfaisants en si peu de temps », explique-t-il.

« BBr s'inscrit dans la stratégie du gouvernement à travers le projet "Sublime Côte d'Ivoire" qui veut promouvoir la destination ivoirienne avec pour objectif d'atteindre 5 millions de visiteurs à l'échéance 2025 et positionné l'économie touristique ivoirienne dans le top 5 continental », a affirmé, pour sa part, Laurence Sawegnon, directrice générale de cette entreprise.

Bâti sur une superficie de 20 hectares (20 000m2), le BBr comprend 26 chambres dont 20 ordinaires et 6 suites, une plage de 1500m2, une piscine de 40m de long et 12 m de large, une salle de conférence de 500 à 800 places modelables pour des séminaires et mariages, etc.