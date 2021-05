Madagascar: Evolution de l'épidémie - Le calme revient dans les hôpitaux

Les professionnels de santé soufflent. Leur rythme de travail a diminué, avec la baisse du nombre des patients.

Ambiance plus tranquille dans les centres de traitements de Covid-19 (CTC) et dans les hôpitaux. Moins de malades à surveiller et plus d'heures de sommeil pour les professionnels de santé de garde. Les hôpitaux et les CTC sont très loin de la situation de débordement. Le centre hospitalier universitaire (CHU) à Andohatapenaka n'a plus que vingt patients, il n'a pas de nouveaux entrants, depuis jeudi. En moyenne, un patient par jour est admis au CHU Anosiala, en ce moment, où trente cas graves sont soignés, contre une centaine, au moment du pic de l'épidémie.

Le CTC à Ankorondrano a onze patients. Le CTC à Mahamasina en a quarante quatre. Le CTC à Andohatapenaka a fermé quatre pavillons sur six, et trente cinq malades y sont traités. La moitié des lits occupés par des patients Covid-19 serait vide au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA). Même rythme dans les trois hôtels-hôpitaux qui hébergent encore des malades de coronavirus. Ils ont moins de dix patients. « La décision de fermeture ou non des CTC-19 sera prise au niveau du gouvernement », indique le professeur Nicole Rakotoarison, coordinatrice générale des CTC-19.

Malgré cette baisse des cas, les va-et-vient entre les chambres des malades et les salles des gardes n'ont pas diminué. « La plupart de nos patients sont des cas graves. On vient, souvent, dans leur chambre. On les surveille, constamment », confie un interne qui travaille dans un hôpital de la capitale.

Les formes graves persisrent

Le nombre de patients qui développent la forme grave de la maladie à coronavirus ne diminue pas dans les hôpitaux. Ils sont au nombre de deux cent quatre, le 27 mai, contre cent quatre vingt-seize, le 26 mai, et deux cent douze, le 25 mai. « Il y a encore des nouveaux entrants, mais ils ne sont plus très nombreux. Notons que les cas graves restent dix à vingt jours à l'hôpital, c'est ce qui explique le fait que leur effectif ne diminue que peu », explique le professeur Nicole Rakotoarison.

La situation serait, cependant, mieux maîtrisée. «Surveiller quarante patients et cent quarante patients, c'est différent », indique le médecin général, Avisoa Lysias Rasamimanana, coordonnateur du CTC-19 à Mahamasina. Mais le nombre de morts ne diminue pas non plus dans la région Analamanga. Les cinq décès inscrits dans le bilan épidémiologique du 27 mai sont survenus dans la capitale. Les professionnels de santé se tiennent prêts, en même temps, à une éventuelle recrudescence de l'épidémie, en cette période d'hiver, qui est propice à la propagation des maladies virales.

Quatre vingt-deux nouveaux cas

Cinquante neuf nouveaux cas de coronavirus à Analamanga, sept à Vakinankaratra, deux à Diana, deux à Alaotra Mangoro, un à Matsiatra Ambony, un à Boeny, un à Atsimo Andrefana, deux à Vatovavy Fitovinany, deux à Menabe, un à Amoron'i Mania, trois à Itasy et un à Sofia, le 27 mai. Ce qui fait un total de quatre-vingts nouveaux porteurs du virus détectés. Le nombre de patients en traitement est de trois cent vingt-trois. Cinq nouveaux décès sont rapportés, portant à huit cent vingt-sept les victimes du coronavirus, entre mars 2020 et mai 2021