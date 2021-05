Madagascar: Haltérophilie - Tojo et Rosina arrachent six médailles d'or de plus

Parcours impressionnant des haltérophiles malgaches au sommet continental de Nairobi. Tojonirina Andriantsitohaina et Rosina Randafiarison ont ajouté six médailles d'or de plus hier.

Madagascar brille avec six médailles d'or de plus. Irréprochables, les porte-fanions de la Grande île poursuivent la moisson de médailles aux Championnats d'Afrique à Nairobi au Kenya. Ce sommet continental est le dernier qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Après la première journée fructueuse de jeudi, deux autres haltérophiles malgaches, des habitués du podium en compétition internationale, Tojonirina Andriantsitohaina et Rosina Randafiarison, ont eux aussi brillé hier. Ils ont engrangé six métaux précieux de plus.

Le cadet Andriantsitohaina Tojo, engagé dans la catégorie des -67 kg, s'installe sur la plus haute marche du podium en décrochant trois médailles d'or devant un Tunisien et un Marocain. Ce triple médaillé d'or des derniers Jeux des Îles de Maurice et champion d'Afrique de la zone 7 sur le sol malgache en novembre 2019 confirme ainsi sa suprématie. Il a soulevé la barre à 137 kg en arraché et 166 kg en épaulé jeté, soit 303 kg au total olympique. Et encore, il a actualisé son propre record d'Afrique de la catégorie en arraché de 136 kg contre 137 kg, effectué en novembre 2019.

Sacrée championne

La triple médaillée d'or des Jeux africains de Rabat au Maroc et aux Jeux des Îles de Maurice, Rosina Randafiarison ,dans la catégorie des -45 kg, rafle elle aussi trois médailles d'or et remporte le titre de championne d'Afrique. Le report d'un jour des épreuves de sa catégorie suite à la demande du président de la Fédération malgache d'haltérophilie lui a permis d'assurer et de confirmer sa suprématie.

À l'issue de la joute continentale qu'est la dernière qualification pour les JO de Tokyo, Madagascar compte au total douze médailles dont huit d'or, une d'argent et trois de bronze. Comme l'a déjà réitéré le président de la Fédération, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, après avoir déjà brillé lors des six précédentes compétitions qualificatives, nos athlètes sont à un pas de la qualification olympique. Et avec ses brillants résultats à Nairobi, on n'attend plus que la confirmation après le dernier décompte officiel des points effectué par la Fédération internationale.