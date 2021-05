Madagascar: Transport aérien - Air Madagascar, au centre d'un bras de fer

La mise au chômage technique du personnel d'Air Madagascar fait des vagues. Les employés contestent cette décision prise par le CA.

Les employés d'Air Madagascar se rebiffent. Sous la menace d'un chômage technique, ils avancent des arguments tout aussi pointilleux, sinon acérés, pour ébranler, faire vaciller la conviction des membres du Conseil d'administration et de la direction générale. Pour eux, « cette sanction va frapper tout le personnel. Alors que les quinze directeurs et les chefs de département vont y échapper. Eux qui sont les mieux rémunérés en termes de salaires et d'indemnités ». Ils enfoncent les clous.

« Nous n'avons jamais été consultés pour élaborer un canevas de sauvetage. Par ailleurs, une dépense folle a été engagée pour la conception du Business plan de redressement dont personne ne sait le contenu, et tout le monde ignore les vrais objectifs. Même ceux qui l'ont conçu. Au chapitre des gaspillages, pourquoi louer de voitures de transport du personnel à des sociétés qui offrent les tarifs le plus onéreux ? Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous suggérons de réduire les coûts d'exploitation autant que possible, de ne prendre que la moitié des salaires pour tous, au lieu d'un licenciement déguisé, et de mettre en place une stratégie bien ficelée, réaliste et pragmatique afin de remettre à flot la compagnie ».