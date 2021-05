Angola: 954 751 personnes vaccinées contre le Covid-19

Luanda — L'Angola compte, à ce jour, 954 751 personnes vaccinées contre le Covid-19.

Parmi les personnes vaccinées, 693 177 ont reçu la première dose et 261. 574 ont reçu la deuxième dose.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, 27 165 ont été vaccinés ce vendredi, dont 9 103 avec la première dose et 18 062 avec la deuxième dose.

Pour le processus de vaccination, l'Angola a déjà acheté six millions de doses de Spoutnik V et a reçu, par le biais de l'initiative Covx et du gouvernement chinois, 824 000 doses d'Astrazeneca et de Sinopharma.

Le plan de vaccination actuel prévoit de vacciner environ 15,7 millions d'Angolais de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, ainsi que de permettre le retour au fonctionnement normal des activités économiques et sociales.

L'Angola a signalé les deux premiers cas de positifs de Covid-19 le 21 mars 2020.

Le pays compte actuellement 33 944 cas positifs, avec 749 décès, 27 577 patients guéris et 5 618 cas actifs. Parmi les actifs, 19 sont critiques, 46 sont graves, 189 sont modérés, 42 ont des symptômes légers et 5 322 sont asymptomatiques.