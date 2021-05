Cote d'Ivoire: CNPS - Le prix d'excellence "Sacre" du meilleur agent 2020 décerné à Junior Vassanoussi Coulibaly

L'édition 2020 du Prix d'excellence de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), récompensant les meilleurs agents et structures de l'institution, qui n'a pu se tenir l'an dernier à cause de la pandémie du Covid 19, a finalement eu lieu vendredi dernier, à l'auditorium de l'immeuble La Prévoyance, au Plateau.

Le prix "Sacre" de l'excellence, décerné au meilleur des lauréats des prix des managers et des agents, a été raflé par Junior Vassanoussi Coulibaly de la Direction des systèmes de l'information (Dsi). Le super agent de la Cnps en 2020 a reçu un trophée, un diplôme d'honneur et un chèque de 3 000 000 de Fcfa.

Le directeur général de la Cnps, Charles Kouassi, a, après avoir félicité les lauréats des huit prix décernés, engagé les travailleurs de l'institution à redoubler d'efforts pour offrir des services de qualité aux usagers. « L'instauration d'un prix qui récompense les meilleurs agents et structures inscrit notre institution dans une démarche de bonne gouvernance. Il s'agit ici de façonner le travailleur afin d'en faire un agent bien formé, compétent, consciencieux et responsable », a dit le patron de l'Institution de prévoyance sociale.

Charles Kouassi s'est surtout réjoui de la capacité de résilience des agents de la Cnps au plus fort de la crise sanitaire du Coronavirus. « Il me plait de rappeler qu'avec 30 % des effectifs en présentiel, la grande majorité en télétravail, notre institution a pu traiter 90 % des dossiers reçus et respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. En outre, en matière de recouvrement, pierre angulaire de la garantie de nos prestations aux assurés sociaux, la Cnps a accompli une performance extraordinaire en maintenant en 2020 le niveau de recouvrement de 2019 », a révélé le directeur général.

Outre le prix du meilleur agent de structure centrale et le prix "Sacre" raflés par Junior Coulibaly, six autres prix ont été décernés. Le prix de la meilleure structure déconcentrée est revenu à l'Agence de prévoyance sociale (Aps) de San Pedro. Celui de la meilleure structure centrale à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé et la sécurité au travail (Dppss). Le prix du meilleur manager junior a été attribué à Djè Aya Mireille de l'Aps d'Abengourou. Kouaho Née Clao Geneviève de l'Agence de Bonoua a été primée meilleur agent de structure déconcentrée. Eboué Victorien de l'Aps de San Pedro a reçu le prix du top manager. Le prix de la solidarité est revenu à l'Aps d'Adjamé.