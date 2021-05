Cote d'Ivoire: Abidjan Film Summit 2 - La rentabilité des œuvres audiovisuelles au centre des réflexions

La Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) a organisé, au Plateau, la 2e édition d'Abidjan Film Summit sur le thème : « Quelle rentabilité peut-on attendre d'une œuvre audiovisuelle et cinématographique produite en Afrique? ».

L'évènement a pour objectif de créer une plateforme d'échanges permettant aux acteurs de l'audiovisuel et cinématographique de participer à la création d'une feuille de route pour la Côte d'Ivoire dans le secteur.

A cette occasion, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, a salué l'opportunité de cette initiative qui intervient dans un contexte de floraison de l'industrie de l'audiovisuel et de la cinématographique.

Une situation qui suscite l'intérêt des producteurs de contenus audiovisuels en Afrique et partout dans le monde. Il a invité les jeunes producteurs à s'investir dans le secteur et à persévérer. « Le gouvernement s'attèle à relancer les actions liées à ce secteur pourvoyeur d'énormes emplois », a-t-il rassuré.

Fousseni Dembélé, directeur général de la Rti, a exprimé sa joie aux autorités présentes à la cérémonie. Pour lui, cet évènement est une occasion pour réfléchir sur la problématique liée à la production audiovisuelle, au regard de l'importance de ce secteur dans notre quotidien, et de son poids dans la croissance économique de nos nations. Il a mentionné l'importance de l'industrie cinématographique dans l'émergence du continent.

« La Rti, à travers sa plateforme Rti distribution s'est engagée depuis plusieurs années à prendre une part active dans le développement de l'industrie cinématographique avec à ce jour plus de 1000 heures de contenus produites ou coproduites en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux », a-t-il souligné. Avant d'ajouter que ce rendez-vous sera désormais annuel.

Un panel a été animé par les ministres Amadou Coulibaly et Harlette Badou N'Guessan Kouamé, respectivement de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, et de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, sur le thème : « Secteur audiovisuel et cinématographique ».

Ce moment d'échange fut l'occasion pour les panélistes de rassurer les entrepreneurs du secteur sur la volonté de l'État d'accompagner leurs initiatives.