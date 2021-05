Cote d'Ivoire: Développement économique local - Le Canada satisfait des résultats du PMI-Del

Dans le cadre de la coopération décentralisée, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) et la Fédération canadienne des municipalités (Fcm) ont mis en œuvre un programme intitulé « Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local » (Pmi-Del), financé par le gouvernement canadien.

Ce programme qui est à sa dernière année, a fait l'objet d'une rencontre dénommée « la quatrième rencontre du Comité national aviseur (Cna) du Pmi-Del », le vendredi 28 mai, à l'hôtel Ivotel au Plateau.

La présentation des résultats de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2020-2021 dudit programme est l'objectif principal de la rencontre qui a permis à l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Claude Demers, de se féliciter des résultats obtenus et d'engager son pays à toujours accompagner la Côte d'Ivoire.

« C'est par le biais de ce genre de programme et d'échanges qu'on peut mieux comprendre nos particularités locales et échanger sur les meilleures façons de faire, pour les gérer et à mieux répondre aux besoins des concitoyens. Aussi, à mieux soutenir le développement économiques de nos régions », a indiqué le diplomate.

Pour lui, c'est un programme qui vaut la peine d'être mis en œuvre. Il espère que les liens qui ont été tissés vont durer au-delà du programme et continuer de façon à ce que les parties prenantes puissent échanger sur ce qu'elles doivent faire pour favoriser la croissance des régions.

Et d'assurer que son pays est fermement engagé dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. « Nos objectifs demeurent les mêmes que ce soit dans le domaine du renforcement du pouvoir des femmes, du développement économique local et national. Non seulement notre engagement continuera, mais il ira plus grandissant car nous avons une grande confiance dans le potentiel de la Côte d'Ivoire ».

Dr Azié Soko André Elvis, Coordonnateur national du Pmi-Del, s'est félicité de l'atteinte des objectifs assignés au programme. « La dizaine de projets financés et réalisés sont en attente des produits résultants de ces projets. C'est une totale satisfaction. La deuxième satisfaction est l'implication des élus qui se sont sentis concernés et qui ont accompagné toutes les procédures de mise en œuvre. Aussi, une satisfaction pour le renforcement des capacités des élus, des jeunes et des femmes. Surtout, l'implication des femmes dans le développement économique local », s'est-il réjoui.

Ajoutant que le Pmi-Del a deux enjeux majeurs. A savoir, le dispositif canadien d'encadrement de l'autonomisation des jeunes et des femmes à l'épreuve des réalités ivoiriennes et la capitalisation des acquis de ce programme après 4 années de mise en œuvre.

Jean Jacques Manigan, secrétaire général adjoint de l'Uvicoci, par ailleurs maire de Biankouma, au nom du président de l'Uvicoci, Danho Paulin, a exprimé ses sincères remerciements à la Fédération canadienne des municipalités. Et aux responsables des communes canadiennes qui, durant des années de collaboration, ont manifesté une grande solidarité en mettant en place les conditions idoines de traitement des projets.

Il a, toutefois, souhaité que les acquis soient non seulement pérennisés mais qu'ils profitent à l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire.

C'est tout heureux que le maire de Korhogo, Lazeni Coulibaly dont la commune a bénéficié de 7 projets sur les 10 mis en œuvre à Korhogo et Ferké, s'est exprimé. « Une satisfaction. Les revenus des bénéficiaires que sont les jeunes, femmes et des associations, vont s'améliorer considérablement. Les étudiants qui font des champs d'aubergine, de piment et de tomate hors sol, vont pouvoir se doter de moyens pour poursuivre leurs études et également employer d'autres jeunes lorsque le projet va prendre de l'ampleur. Ainsi, toutes ces couches vont participer au développement local », a-t-il souligné.

Faut-il le noter, ce programme a débuté en 2015 par le Burkina Faso et le Mali. La Côte d'Ivoire y est entré de façon effective en 2018. Et a pu mettre en œuvre l'ensemble des activités qui lui ont été présentées. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a été désignée comme partie prenante au prochain programme qui va débuter le 1er janvier 2022. Il va exclusivement concerner les femmes.

Pour l'exercice 2020-2021, chaque projet mis en œuvre coûte environ 6 millions de FCfa. C'est entre 100 et 150 millions de FCfa que la Fcm met à la disposition de la Côte d'Ivoire chaque année.

L'aulacodiculture (élevage d'agoutis) ; champs de tomate hors sol ; champs d'aubergine ; élevage de poulets ; production de beurre de karité sont, entre autres projets réalisés dans le cadre de ces programmes à Ferké et Korhogo. Le projet est mis en œuvre à Abidjan, Korhogo et Ferkessédougou.

Pour le prochain programme, c'est environ 5 milliards de FCfa que la Fcm mettra à la disposition de la Côte d'Ivoire pour élargir le programme à d'autres régions.