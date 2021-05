Sénégal: Covid-19 - Bilan vendredi 28 mai - 2 décès, 48 nouvelles contaminations, 4 cas graves

Dans son bilan d'hier, vendredi 28 mai sur la covid-19, le ministère de la Santé et de l'action sociale a déclaré 48 nouvelles infections sur 1442 tests réalisés soit un taux de positivité de 3,33 %.

On y note 2 décès, 4 admis en réanimation et 29 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 24 cas contacts suivis par les services sanitaires, 00 cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne et 24 cas issus de la chaine de transmission communautaire répartis comme suit : Dakar 20 cas dont : Dakar Plateau, Ouakam, Ouest Foire (02); Bene Tally, Cité Alioune Sow, Cité Damel, Cité Fadia, Guediawaye, HLM, HLM Grand Medine, Keur Massar, Liberté 4, Parcelles Assainies, Patte D'oie, Pikine, Sacré Cœur 3, Thiaroye Azur et Yeumbeul (01). Dans les autres régions, on a relevé 04 cas dont : Bignona, Matam, Keur Momar Sarr et Ziguinchor (01).

Par ailleurs, il faut noter que 41296 cas ont été déclarés positifs dont 39932 guéris, 1138 décédés et donc 225 sous traitement.

2830 personnes ont été aussi vaccinées. Ce qui porte le nombre total à 446837.