Sénégal: Abdoulaye Vilane sur locales de 2022 - « La coalition de la grande majorité ne sera jamais dé - çue de moi »

Le maire de la commune de Kaffrine qui se prononçait jeudi sur les prochaines élections locales de 2022, son avenir, sa vie et celle de son parti (PS) dans la coalition de Grande Majorité a fait comprendre qui ni Aminata Mbengue Ndiaye, sa patronne, ni Moustapha Niasse son président à l'Assemblée nationale, encore moins son chef de file à la coalition ne seront déçus à cause de lui. "Je sais ce que les populations veulent. Je sais ce que Kaffrine attend de moi. Je sais ce que les hommes de Gauche attendent de moi et, ce que les Républicains attendent de moi. Ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas surpris", a déclaré Abdoulaye Wilane.

Et de poursuivre : "parce que les décevoir et les surprendre, c'est me trahir, c'est trahir ma famille. Je ne ménagerai aucun effort, aucun sacrifice. Je supporterai tout. Je n'ai rien attendu. Je fais mon devoir. Bien sûr à la faveur des conseillers qui me sont donnés. Et parmi eux, je remercie le guide de la communauté Mouride. Il est responsable de la famille de Serigne Fallou. Je veux remercier particulièrement la famille d'Abdoulaye Aziz Sy "Dabakh".

Je remercie exceptionnellement la famille de Serigne Mahi Ibrahima Niasse et son neveu l'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé. Tous, comme l'on fait les religieux de Kaffrine, les notables m'ont demandé d'avoir une attitude inéluctable à l'élégance, à la loyauté, à la dignité. Et j'entends rester droit dans cette direction", a soutenu le Maire de la commune de Kaffrine. Faudrait-il comprendre par là, qu'il a fini par «capituler» devant Abdoulaye Saydou Sow ? Wait and see !