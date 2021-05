Sénégal: Acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe - Ce que dit la loi, contre l'homosexualité

Lors d'un point de presse organisé par les évêques de la Province Ecclésiastique de Dakar hier, 28 mai 2021, au Foyer des Charités du Cap des Biches, pour clôturer la deuxième Session Ordinaire de l'année pastorale 2020-2021, l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a réitéré la position de l'Eglise Catholique Sénégalaise qui rejette l'homosexualité, conformément aux enseignements de la Bible.

Cette déclaration renouvelée de l'Eglise intervient moins d'une semaine après les grands rassemblements et marches nationales organisés à la Place de la Nation (ex-Obélisque) à Dakar et dans plusieurs grandes villes de l'intérieur du pays, le week-end dernier, par des religieux et autres Sénégalais de tout bord pour dire «Non» à l'homosexualité. Exigeant par la même sa criminalisation, y compris toutes les pratiques assimilées (lesbianisme, LGBTQ... ) au Sénégal.

Pourtant, la loi sénégalaise condamne l'homosexualité et pratiques assimilées, qualifiés d'actes impudique et contre nature. Depuis les années 1960 (1965) déjà, le Code pénal sénégalais est formel là-dessus. Dans le Code pénal, l'article 319 alinéa 3 dit clairement : «Sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé».

Et la dépénalisation de l'homosexualité n'est pas à l'ordre du jour, du moins tant que le président Macky Sall est au pouvoir. Il l'a clairement exprimé devant l'ancien président américain Barack Obama et réitéré à son autre hôte Justin Trudeau, le Premier ministre canadien ; tous les deux étaient en visite au Sénégal.