Sénégal: Quiproquo autour d'un projet immobilier sis à Nianing - La commune de Malicounda, le promoteur, les eaux et forêts et Jokk Jotna dans une totale discorde

Mor Talla Tine, le préfet de Mbour a réuni il y a deux jours les notables de Nianing, le mouvement Jogg Jotna, le maire de Malicounda, Maguette Sène, et des responsables du mouvement en présence du chef du service départemental des Eaux et Forêts, le capitaine Bineta Ndiaye, à propos d'un projet immobilier, sis en partie sur les 18 hectares du centre de référence écologique et en présence du promoteur Souahibou Diagana.

La séance d'explication convoquée par l'autorité préfectorale n'a pas permis d'arrondir les angles et s'est soldée en un véritable dialogue de sourds. Maguette Sène campe sur sa position pour demander la levée du blocage des Eaux et Forêts afin de permettre au promoteur de démarrer ses travaux. Le mouvement Jogg Jotna continue de dénoncer le montage du projet.

Si du côté de la commune de Malicounda, le maire Maguette Sène clame la transparence depuis 2016 et rejette la balle sur le service des Eaux et Forêts car bloquant le projet, des explications sont fournies par ce dernier avançant le non-respect de clauses. A en croire le capitaine Ndiaye, la commune devait disposer des 18 hectares selon une convention signée, demandant la réparation du service départemental des Eaux et Forêts à Mbour et l'octroi d'un espace de 7hectares. Par conséquent, les Eaux et Forêts ont dénoncé la convention, faute du non-respect des engagements de la commune, et ont prononcé une suspension du projet. Ainsi, la suspension du contrat a motivé le blocage du promoteur ne pouvant plus démarrer ses travaux, les Eaux et Forêts ont freiné la commune de Malicounda. Le double blocage n'est pas parti pour calmer les choses, des membres du mouvement Jogg Jotna de Nianing ont réclamé sans cesse à la mairie de Malicounda des pièces administratives autour de ce projet.

Le promoteur s'est prononcé comme le plus lésé dans ce quiproquo car ayant débuté des investissements sans retour pour se voir bloqué. Les faits ainsi présentés sont appréciés de manière diverse. Ils ont été illustrés des correspondances, des courriers, des sociétés montées et un actionnariat libellé.

Au bout du compte, les membres du mouvement Jogg Jotna ont crié au scandale pour remettre en cause le montage du projet. Ils ont dénoncé des erreurs matérielles d'écriture sur l'appellation de la société montée comportant la raison Suarl sur un document affectant au promoteur l'assiette du centre de référence écologique de 18 hectares et un autre avec l'inscription Sarl. A l'issue de la rencontre, la divergence de vues a continué à prospérer. Le maire de Malicounda, Maguette Sène, demande aux membres de Jogg Jotna de Nianing de se joindre à lui pour débloquer le véto des Eaux et Forêts et pour lui permettre de satisfaire son partenaire devant construire un projet immobilier dont les retombées sont pour la commune.

Les membres de Jogg Jotna sous la houlette d'un de leurs responsables, Robert Ndiaye, crient au scandale et ne veulent pas entendre parler de ce projet. Ils dénoncent le séjour carcéral du premier promoteur pour des fautes de gestion confirmées par le nouveau promoteur cité plus haut. Le chef de village de Nianing et le représentant des délégués de quartier ont vogué à contre-courant de Jogg Jotna et ont rappelé la tenue d'un forum populaire cautionnant la démarche de la mairie de Malicounda.

