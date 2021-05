Sénégal: Tournée économique du chef de l'Etat, ce samedi - Kaffrine étale son cahier de doléances

Développement d'une agriculture renforcée et durable, moteur de croissance pour toute la région. Désenclavement. Un système sanitaire performant. Une faculté de médecine. Des infrastructures sportives. L'électrification. Telles sont entre autres les doléances de la région de Kaffrine qui accueille le président de la République, ce samedi 28 mai dans le cadre de sa tournée économique.

Dans le cadre d'une tournée dite économique qui va démarrer ce samedi 28 mai par Kaffrine pour se terminer lundi 31 mai prochain dans la région de Kédougou, le Président de la République procédera à l'inauguration du nouveau Centre de santé de Kaffrine. L'un des quatre (4) infrastructures sanitaires de haute gamme nouvellement créées pour répondre à la demande sociale des populations en soins médicaux dans les villes de Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. Par la même occasion, le président Macky Sall ouvrira les services de la bretelle de plus de 30 Kms séparant la ville de Kaffrine à la commune de Nganda. Même si pour certains observateurs politiques, cette visite est pour le Président de la République un moyen sûr de jauger sa cote de popularité dans les régions, à la suite des malheureux événements de mars dernier et de renforcer ce même indice de popularité dans le Sénégal des intérieurs, ce retour du Président de la République dans les régions est pour les populations locales notamment celles de Kaffrine «une opportunité» de rappeler à ce dernier le reste de leurs doléances exprimées lors du dernier Conseil des Ministres délocalisé, il y a quelques années. Ainsi, dans une rencontre avec la presse jeudi dernier à la mairie de Kaffrine, le Maire Abdoulaye Wilane s'est fait défenseur de la cause des populations de sa région. Non seulement en tant que député-maire des populations de Kaffrine, mais plutôt en sa qualité de porteur de la voix des différents maires de communes investis dans cette partie du pays.

DÉVELOPPEMENT D'UNE AGRICULTURE RENFORCÉE ET DURABLE, MOTEUR DE CROISSANCE POUR LA REGION

Grenier du bassin arachidier et même agricole des régions centre depuis plusieurs décennies, la région de Kaffrine veut renouer avec ce statut. Les conditions et autres facteurs qui lui ont offert cette place de choix. En tout cas, c'est de l'avis d'Abdoulaye Wilane et les maires qui le soutiennent. Ainsi profitant de l'arrivée du président dans son terroir, le député de la CEDEAO a plaidé en faveur d'un aménagement hydro-agricole autour du baobolong et du minijibolong traversant Kaffrine sur sa partie Sud et long de 150 Kms. Aussi pour une solution durable à l'épineuse question du sous-emploi des jeunes dans la région, il réclame le démarrage effectif du domaine agricole communautaire (Dac) de Voulez, un niche d'emploi pour les nombreux jeunes en quête d'emploi de Kaffrine et des régions environnantes. De l'avis des élus, ces retouches une fois portées aux nouvelles performances constatées ces dernières années dans le système agricole constitueront un moteur essentiel de croissance économique pour une région classée parmi les plus pauvres du pays.

LE DESENCLAVEMENT, UN FACTEUR POUR LE RENFORCEMENT DES ÉVENTUELS ACQUIS EN AGRICULTURE

Tout ce qui jaillira des nouvelles dispositions et politiques sollicitées par le maire de la commune de Kaffrine et ses collègues figure un système économique et une croissance viable que si Kaffrine dispose d'un réseau routière renforcé. Autrement dit, que les collectivités constituant les plus grandes productrices agricoles sortent de la solitude et des énormes difficultés rencontrées dans le système d'écoulement de leurs productions. Pour dire simplement que beaucoup de producteurs peinaient à transférer leurs graines ou autres produits agricoles vers les centres commerciaux et par conséquent perdaient l'essentiel de leurs moissons pour faute de lieu de stockage. Ainsi, fort de tout ce constat, Abdoulaye Wilane réclame le bitumage de la route Kaffrine/Sinthiou Wanar/Nioro. Un engagement ayant été pris à la sortie du dernier Conseil des ministres délocalisé de Kaffrine. Mais également la revêtir en couche de goudron de l'axe Koungheul/Dara Djolof. Dans les départements de Kaffrine et Malème Hoddar, cette demande en routes bitumées va aussi aux axes Khelcom/Darou Miname, Ndioum Ngainth/Malème Hoddar (88 Kms), Delle/Diane Souf/Santé/Sorocogne/Kaffrine (32 Kms) et la bretelle Birkelane/Mabo.

UN SYSTEME SANITAIRE PERFORMANT ET UNE FACULTE DE MEDECINE

Outre la construction et l'équipement des centres de santé de Birkelane et Malème Hoddar que les populations de la région de Kaffrine réclament énergiquement afin d'assouplir leurs besoins en matière de prise en charge médicale, la communauté par la voix de son porteparole Abdoulaye Wilane sollicite aussi une nouvelle faculté de médecine en marge des unités de formation et recherche (Ufr) en agro-sylvo-pastoral qui lui sont initialement affectées. Ceci dans le but de bénéficier d'une nouvelle génération de professeurs et d'étudiants qui, en dépit de leurs activités universitaires, pourront exercer des irruptions dans les différentes structures sanitaires de la région et dérouler des séances d'expérimentation au bénéfice des patients.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET ELECTRIFICATION, DES ENGAGEMENTS À LA TRAÎNE

D'un constat général, les populations de la région de Kaffrine après deux tournées économiques effectuées par le Président Macky Sall dans leurs terroirs se disent surprises de n'avoir pas réussi à étrenner une seule infrastructure sportive. Ce qui leur paraisse difficile et paradoxal dans une volonté commune d'un partenariat État/Collectivités territoriales de dérouler une bonne politique de jeunesse. Cette région qui, avant l'arrivée du Président Sall n'a jamais bénéficié d'une quelconque infrastructure digne du nom, dit profiter de la venue du chef de l'Etat pour rappeler la promesse que leur avait faite le Chef de l'Etat et qui faisait état de la réalisation d'un stade régional aux normes standards. Cette attente précédera en effet l'incitation à la mise en place d'un plan d'urgence pour l'intensification et l'accélération du programme d'électrification rurale dans la région.

ABDOULAYE FALL