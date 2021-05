Sénégal: Homosexualité et pédophilie - L'église condamne et réitère la position de la bible sur le sujet

L'Eglise Catholique tient à son Dogme, face aux pratiques «contre nature». L'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye l'a rappelé lors du point de presse des Evêques de la Province Ecclésiastique de Dakar hier, vendredi 28 mai 2021, au foyer des Charités du Cap des Biches. Réitérant leur déclaration de Thiès de novembre 2019, il a déclaré que l'Eglise rejette l'homosexualité et rappelle la recommandation divine contre ce phénomène, non sans dénoncer la pédophilie qui est contraire à nos valeurs». L'archevêque de Dakar a souligné que Dieu, dans la Bible, recommande aux hommes et aux femmes de s'unir pour poursuivre la procréation. En outre, les évêques invitent les politiques à se recentrer sur les missions de la politique au profit de la cité et des hommes.

L 'Eglise sénégalaise est contre le phénomène de l'homosexualité qui est considérée comme une déviance contraire aux enseignements de la Bible. Comme en novembre 2019 à Thiès, les responsables ont remis au goût du jour la déclaration faite (à Thiès) par l'Assemblée des évêques qui «rejette l'homosexualité et condamne la pédophilie» qui sont contraires à ses valeurs. «Ils (les évêques, ndlr) réitèrent leurs déclaration de Thiès, en novembre 2019, pour rejeter l'homosexualité» et «dénoncer la pédophilie qui sont contraire à nos valeurs», a insisté l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Face aux journalistes, lors d'un point de presse organisé par les évêques de la Province Ecclésiastique de Dakar hier, vendredi 28 mai 2021, au Foyer des Charités du Cap des Biches, pour clôturer la deuxième Session Ordinaire de l'année pastorale 2020- 2021, l'archevêque de Dakar a rappelé le texte biblique qui recommande la multiplication du genre humain sur la terre. Et cela n'est possible que dans le cadre d'une union entre l'homme et la femme. «La position de l'Eglise sur l'homosexualité se base sur la révélation ; si vous lisez la Bible, à l'origine, Dieu créa l'homme et la femme et leur dit : «soyez féconds, remplissez la Terre». C'est cela l'ordre qui a été donné ; c'est cela que nous obéissons ; c'est comme cela que la vie a été organisée par le Créateur. C'est ce que nous enseignons ; c'est ce que nous croyons et nous voulons affirmer que c'est cela qui nous motive», a dit Monseigneur Benjamin Ndiaye.

«NOUS N'ENTENDONS PAS NOUS FAIRE DICTER PAR QUI QUE CE SOIT UNE AUTRE ORIENTATION... »

Le chef de l'Eglise Catholique Sénégalaise a fait savoir que rien, ni aucune pression de quelque nature qu'elle puisse être ne peut les dévier de cette orientation. «Nous n'entendons pas nous faire dicter par qui que ce soit une autre orientation parce que cette orientation, nous la tenons de la Révélation. Le fait que Dieu créa l'homme et la femme, dans son but à Lui, c'est pour que l'homme puisse en union avec la femme donner des enfants», a souligné l'homme religieux. Avant d'ajouter : «nous avons un enseignement positif, c'est de dire que Dieu a créé l'homme et la femme, ils sont complémentaires et différents et nous n'entendons pas nous faire imposer une autre opinion ni dans le sens d'une répression de justicier ni dans le sens d'une permission qui irait contre nos convictions». Toutefois, l'homme de religion n'est pas allé jusqu'à proclamer des condamnations du genre «criminalisation» de l'homosexualité qui n'est pas son rôle. «C'est quoi criminalisation ? Nous ne voulons pas être juge des personnes, c'est cela que nous voulons éviter. Nous ne sommes pas un Tribunal de Dieu pour dire qui mérite d'être mis aux enfers et qui mérite d'être brulé ou égorgé. Cela n'est pas de notre ressort», a-t-il rappelé.

LES HOMMES POLITIQUES APPELES A NE PAS SE SERVIR DES POPULATIONS ...

La Province Ecclésiastique de Dakar s'est aussi prononcée sur l'actualité politique et sociale du pays. Les évêques ont recommandé aux acteurs politiques et aux acteurs sociaux, aux jeunes et aux détenteurs des pouvoirs «de faire la promotion de la culture de la paix, de rejeter la violence sous toutes ses formes». Les hommes de l'Eglise ont également prôné un usage responsable des réseaux sociaux. Rappelant que la politique est au service de la cité et des hommes, mais non le contraire, la Province Ecclésiastique de Dakar a invité les hommes politiques à éviter de se servir des populations pour assouvir leurs desseins ou faire de l'accaparement foncier. Les hommes politiques de tout bord ont été interpellés dans ce sens. La Province Ecclésiastique de Dakar a également formulé des prières pour un retour de la paix au Proche-Orient, soulignant que «ce qui se passe au ProcheOrient n'est pas un conflit religieux».