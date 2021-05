Sénégal: Réamenagement du calendrier des examens scolaires - Tous les examens reportés

Les ministres de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur ont décidé du report des examens de fin d'année. Il y a finalement eu un réaménagement du calendrier des examens qui a été validé hier, vendredi 28 mai, à l'occasion d'une rencontre qui a réuni l'ensemble des autorités éducatives concernées. De nouvelles dates sont donc retenues pour la tenue des examens.

C'est officiel ! Les examens de fin d'année sont reportés. L'information qui circulait depuis quelques jours, a été officialisée hier, vendredi 28 mai à l'issue d'un atelier sur la gestion de la fin de l'année scolaire 2020/2021 tenue avec l'ensemble des Inspections d'académie, des directions et des services techniques du ministère de l'Education nationale mais aussi des responsables de l'Enseignement supérieur.

En effet, le CFEE et l'entrée en 6eme qui étaient prévus les 23 et 24 juin, auront finalement lieu les 6 et 7 juillet prochains. Le Bac technique est programmé à partir du 1er juillet au lieu du 17 juin. Pour le Bac général, son démarrage a été reprogrammé au 29 juillet au lieu du 1er juillet. Quant au BFEM initialement prévu le 27 juillet, il a été repoussé au 9 août.

Selon le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, le réaménagement du calendrier des examens devra permettre de « donner la chance aux élèves et de respecter le quantum horaire ».

Cependant, la décision du report des examens de fin d'année ne sera pas sans impact sur l'organisation du baccalauréat. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le directeur de l'Office du Bac. « Il y aura forcément un impact. Je vous donne un exemple. Tous les candidats ont déjà reçu leurs convocations et sur ces convocations, on a dit que le Bac démarre le 1er. Maintenant, le Bac va démarrer le 29 juillet.

Naturellement, il y a un impact », a fait savoir Socé Ndiaye. Il faut aussi dire que le déroulement des examens se fera en pleine période d'hivernage. Mais pour le ministre de l'Education nationale, des mesures seront prises pour éviter des désagréments. « Il y aura certainement la pluie mais rien ne nous dit que si on le fait également en début juillet, il n'y aurait pas de la pluie. Ce qu'il faut, c'est que quelles que soient les conditions dans notre pays, de pouvoir être indépendant et organiser nos examens comme on veut. Qu'il y ait pluie ou non et nous sommes dans cette dynamique, le Président de la République a décidé de remplacer totalement les abris provisoires. On est en train de le faire. Un deuxième lot démarre en ce moment », a déclaré Mamadou Talla.

L'année scolaire 2019-2020 a subi les effets de la crise sanitaire, notamment dans le déroulement des enseignements-apprentissages. Ce qui avait causé un report des examens de fin d'année entrainant ainsi des répercussions sur l'année 2020/2021 » qui a démarré le 12 novembre dernier et devait se terminer le 14 août prochain. Pour rappel, le nombre de candidats inscrits au Baccalauréat 2021 est de 157312, une augmentation de 22%.

M. DJIGO