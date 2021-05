Sénégal: Gouvernance petrolièe et gazière - La Paaf plaide pour l'asymétrie d'information

En Afrique, il est constaté une absence des femmes dans le secteur extractif. Une situation qu'il faut corriger en relevant le défi de l'asymétrie de l'information pour plus d'autonomisation des femmes. C'est tout le sens de la table ronde sur le thème : «Pétrole et gaz : la place des organisations féminines dans le contenu local», organisée les 27 &28 mai à Dakar. Parallèlement, l'occasion a été saisie pour appeler les pouvoirs publics à impliquer davantage les femmes dans ce secteur en les aidant dans la formation.

Réunie les 27 et 28 mai derniers à Dakar autour d'une table ronde sur le thème : "Pétrole & Gaz : la place des organisations féminines dans le contenu local", la Plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes (Paaf) se sentant interpelée voire concernée par le cadre juridique et institutionnel en matière de contenu local mis en place par les Etats, a relevé un aléa moral relatif à l'asymétrie d'information qu'il faut corriger pour accorder une place de choix aux femmes dans la gouvernance des ressources extractives. En effet, présentes sur toute la chaine de valeur du tissu économique, elles (femmes de la Paaf) estiment être sous informées par rapport à la gouvernance des ressources extractives. Et ceci, faute d'asymétrie d'information. « Nous sommes bien présentes et représentatives dans tous les secteurs d'activités économiques de nos Etats respectifs excepté celui du secteur extractif », fait remarquer la présidente de la Paaf Maimouna Diagne.

Cette imperfection du marché souligne-t-elle « motive et à juste titre, le pourquoi de cette table ronde d'abord en divulguant l'information mais également pour nous une manière de montrant que nous sommes là», explique-telle. Sur ce, selon elle : «cette mission de plaidoyer est donc obligatoire, voire indispensable pour que toutes ces femmes comprennent qu'elles sont interpelées par le contenu local». Confortant Mme Diagne, le responsable des affaires juridiques du comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal (Itie), Moustapha Fall saluant le cadre juridique et institutionnel en place a, parallèlement, mis en exergue la problématique du processus d'appel d'offres pour les négociations et le défi lié à l'asymétrie d'information mais également la nécessité d'avoir une pluralité des compétences avérées pour éviter les pièges dans les clauses des contrats. Pour le juriste : «il est important de connaitre entre autres le potentiel, le coût des investissements... avant de prendre une décision ». Outre, relèvera-t-il «la nécessité d'avoir des capacités institutionnelles, et surtout des instances de contrôle crédibles pour statuer sur la transparence, les clauses de stabilisations, les évasions fiscales... ».

Dans le même ordre d'idée, Bachir Dramé, expert pétrolier et non moins directeur communication et relations publiques à Petrosen Holding, saluant les innovations qualitatives de l'article 25-1 de la Constitution, qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple, préconise ceci : «Comme dans les années 80, nous sommes des générations d'africains à avoir grandi en ressassant la célèbre phrase "l'Apartheid est un crime contre l'humanité". Aujourd'hui, il doit en être de même pour l'article 25-1 dans toutes les salles de classes et autres pour que nul n'en ignore le droit commun des ressources naturelles ».