Sénégal: Tirage phase de poule Afrobasket masculin 2021 - Le Sénégal avec le Cameroun et le Sud Soudan

L'équipe du Sénégal, connait désormais ses adversaires à la 30ème édition du Championnat d'Afrique de Basket Masculin aura lieu du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali au Rwanda. Le tirage au sort de la compétition effectuée hier, vendredi 28 mai le place dans le groupe D en compagnie du Camerounais, du Sud Soudan, néophyte dans la compétition et d'une autre formation qui sortira deuxième du groupe E composé du Cap-Vert, du Maroc et de l'Ouganda.

En attendant le plateau définitif de la compétition, la Fiba a effectué hier, vendredi 28 mai à Kigali, le tirage au sort de la phase de groupes de la 30e édition du Championnat d'Afrique de Basket Masculin aura lieu du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali au Rwanda.

Les Lions du Sénégal figurent dans le groupe D en compagnie du Cameroun, du Soudan et d'une autre formation qui sortira 2e du Groupe E (entre CapVert, Maroc et Ouganda). Ces 3 dernières équipes vont s'affronter du 8 au 15 juillet dans un mini tournoi où les 2 premiers seront qualifiés. S'ils ont encore loin derrière le palmarès de leurs homologues sénégalais, vainqueurs à cinq reprises du trophée africain, les Lions indomptables, premiers adversaires sur le chemin de ce groupe D, restent dans une bonne dynamique depuis quelques éditions. Leur assiduité dans l'échiquier du basketball continental, avec de plus en plus de joueurs évoluant aux Etats-Unis et en Europe l'atteste.

Le deuxième adversaire des Lions dans cette poule, le Soudan est un néophyte de la compétition. Dernière nation à s'être affiliée à la Fédération Internationale de Basket-Ball, le Soudan du Sud a réussi, même s'il se cherche encore, à créer la surprise lors du tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2021. Ces progrès réalisés ont été rendus possibles par l'implication et les investissements de l'ancienne star de NBA Luol Deng devenue président de la fédération sud-soudanaise de basket-ball en 2019. Médaillés de bronze lors du dernier Afrobasket, tenu en 2017 en Tunisie, les Lions seront encore en reconquête du titre africain. Le dernier titre de l'équipe du Sénégal remonte à l'édition de 1997 disputée à Dakar.

A Kigali, les Lions de Boniface Ndong vont retrouver les meilleures formations du continent, dont la Tunisie, tenante du titre, l'Angola, recordman des victoires en phases finales avec onze titres. Mais aussi le Nigeria ou l'Egypte.

Le tirage au sort de cet Afrobasket regroupe dans le groupe A, le Rwanda pays hôte de l'événement, l'Angola, la RDC et le 3e du Groupe E (entre Cap-Vert, Maroc et Ouganda). Championne d'Afrique en titre, la Tunisie figure dans le groupe B avec l'Egypte, la RCA et la Guinée. Pour le groupe C, considéré comme la poule de feu, il est composé par le Nigéria, la Côte-d'Ivoire, le Mali et le Kenya.