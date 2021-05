Sénégal: Bac blanc à Rufisque - L'épreuve d'anglais sur l'homosexualité fâche l'opinion

Rufisque rue dans les brancards. C'est un grand tollé qui a été suscité par une épreuve d'anglais proposée à l'examen blanc du baccalauréat dans l'académie de Rufisque.

C'est une vive indignation que les rufisquois ont manifesté suite à la publication de l'information sur le sujet proposé aux enfants. En effet, le sujet qui porte sur le thème de l'homosexualité avec une question très gênante pour les élèves. Dans le texte en question l'auteur parle d'une lettre à sa maman pour lui révéler son homosexualité alors que cette dernière était engagée dans le combat contre ce phénomène dans le but de défendre les enfants. Son enfant depuis San Francisco (Etats-Unis) envoie le texte à sa maman qui vit à Orlando. Le texte est un extrait d'un livre intitulé «More Tales of the City ? ARMISTEAD MAUPIN, 1990».

L'auteur est un homosexuel qui vit en couple et tient le rôle d'épouse. La dernière question de l'épreuve demande aux élèves de se prononcer sur l'exclusion des homosexuels et d'apporter leurs arguments. Mis au courant, société civile et syndicats d'enseignants n'ont pas manqué de s'indigner et se sont demandés pourquoi un tel sujet. Une délégation a vite fait de se rendre à l'inspection d'académie pour manifester sa réprobation devant l'inspecteur d'académie.

En l'absence du patron départemental (il était en réunion avec le ministre), c'est le secrétaire général qui a reçu la délégation des activistes de Y en a marre et Frapp France Dégage. « On lui a dit qu'on était venu pour le rencontrer l'inspecteur parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse donner aux enfants une épreuve qui parle d'homosexualité», a déclaré Tawfekh Faye. En réponse, le secrétaire général a reconnu que c'était une «erreur» et que l'Académie a pris la décision de faire «annuler l'épreuve» dans les 12 lycées du département. Mais, ces acteurs de la société civile veulent que les responsabilités soient situées sur toute la chaine de validation de l'épreuve. Le Sels Authentique est monté au créneau.

A travers une déclaration via le réseau social WhatsApp Abdou Faty estime que «certaines personnes voudraient la promotion de l'homosexualité à l'école. C'est inadmissible !». Le syndicaliste lance un appel à la vigilance à l'endroit de ces collègues pour dénoncer et de refuser de traiter tout sujet qui parle de l'homosexualité. Il invite également ses collègues à sensibiliser les élèves contre une pratique «qui rame à contrecourant des valeurs et des croyances du pays». Abdou Faty engage la responsabilité de l'académie de Rufisque et du ministère et refuse que «l'école soit le réceptacle des idées homosexuelles», «car les finalités de l'école sont autres que la promotion de l'homosexualité».

Le ministère de l'Education parle de « fait dangereux» ...

Interrogé par Igfm, le Directeur de la communication et de la formation du ministère de l'Education, Mouhamadou Moustapha Diagne soutient que « c'est un fait dangereux » même si l'épreuve a été retirée. « On est en train de situer les responsabilités pour voir comment un thème aussi dangereux a pu passer. De toute façon le système éducatif ne va jamais permettre qu'on enseigne dans les écoles l'homosexualité, c'est exclu. Il arrive, cependant, de temps à autres, que des choses échappent à la vigilance de l'inspection d'académie», a dit Mouhamadou Moustapha Diagne