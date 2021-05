Sénégal: Macky Madiba Sylla, corealisateur du documentaire «El Maestro Laba Sosseh» - «c'était important de fixer laba sosseh dans le patrimoine immatériel de la sénégambie»

interview

Le 4 juin prochain sera diffusé en avant-première au Canal Olympia à Dakar le documentaire «El Maestro Laba Sosseh : l'histoire du plus grand salsero africain» réalisé par l'artiste-musicien, Macky Madiba Sylla basé en Suisse et le journaliste et monteur suisse, Lionel Bourqui. En prélude de cet évènement, nous nous sommes entretenus avec Macky Madiba Sylla qui raconte les débuts du projet, le déroulement du tournage et les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce documentaire qui consiste à «partager l'histoire du virtuose à la voix suave avec la jeune génération»

Quel a été le point de départ du projet du documentaire «El Maestro Laba Sosseh : l'histoire du plus grand salsero africain»?

Deux mois avant le décès de Laba Sosseh (2007, Ndlr), j'avais lu un article qui parlait de lui. Ça m'avait beaucoup touché. Je connaissais très peu de choses sur lui à l'époque à part sa musique. J'ai grandi avec sa musique. Mes parents l'écoutaient aussi. J'ai voulu en savoir un peu plus. Donc, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que Laba Sosseh avait une carrière très bien remplie, une grosse carrière internationale et puis à une époque très compliquée, déjà pour les artistes d'exister et à plus forte raison sur les scènes internationales. Il a réussi cette prouesse. Je me suis dit que c'est un bon sujet de film. On connait sa musique mais on ne connait pas le personnage de l'artiste, son parcours. En 2015, je me suis dit que ça va être mon premier documentaire.

Comment s'est tourné le documentaire ?

Il y a une bonne partie qui a été consacrée aux recherches. On a essayé de retrouver des membres de la famille de Laba Sosseh, des connaissances, des journalistes qui ont eu à le fréquenter notamment Djibril Gaby Gaye. Une fois cette étape franchie, je suis parti à la Havane au Cuba pour découvrir la musique afrocubaine. C'était important d'y aller pour comprendre d'où venait cette musique.

Quelle est son origine?

Laba Sosseh a eu à enregistrer un album làbas justement. Je rappelle que j'ai fait le film avec le journaliste et m o n t e u r suisse Lionel Bourqui. Je l'ai rencontré dans un studio à Neuchâtel en Suisse en 2008 et il m'a fait savoir qu'il a passé une grosse partie de sa vie au Sénégal. Il connaissait la musique afro-cubaine et que le projet l'intéresse. On a voyagé ensemble au Sénégal en 2017 pour la première fois et depuis lors, on revient régulièrement. On a fait la Gambie, la Côte d'Ivoire, New York, la France, l'Allemagne où on a retrouvé un ancien producteur de Laba Sosseh. C'est au moins une dizaine de voyages pour réaliser ce film. On a vraiment décidé de repartir sur les traces de Laba Sosseh parce qu'à chaque fois qu'on interviewait quelqu'un, on découvrait quelque chose de nouveau. On a retrouvé les archives de Laba Sosseh en Côte d'Ivoire où il était plus connu.

Quelles ont été les principales difficultés pour vous dans la réalisation de ce documentaire ?

Comme tout film, on a été confrontés à des difficultés concernant la levée de fonds. C'est très compliqué pour nous les artistes de faire un film. Quand on fait un film, il faut écrire à la Francophonie. C'est l'Occident qui décide si on doit faire ou pas. Ça fait partie des bizarreries de l'Afrique. Heureusement que les gens ont compris l'importance du projet. On a eu droit au soutien du FOPICA. Il y a eu beaucoup de moments de découragement mais ça a été une très belle aventure.

Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ce documentaire ?

C'est l'histoire d'un des plus grands artistes qui a marqué l'histoire de la musique, qui est resté un peu partout dans le monde. Sa musique est très connue. Je vais raconter ce génie de la musique qu'a été Laba Sosseh qui a bercé la vie de millions de mélomanes à travers l'Afrique et dans le monde. Quand on a créé la page Facebook, on a reçu des messages venant de la Colombie, de la Mexique, du Chili, de l'Equateur et les gens disaient qu'ils adorent Laba Sosseh. C'était juste incroyable. Il a eu un parcours magnifique qui, malheureusement, est tombé dans l'oubli. Pour moi, c'était important de fixer Laba Sosseh dans le patrimoine immatériel du Sénégal, de la Sénégambie. Laba Sosseh est le premier disque d'or africain en 1982 aux Etats-Unis. Depuis lors, ce n'est plus arrivé à part Akon mais lui a un autre parcours. On connait très peu de choses des années 60-70 alors que c'est l'une des meilleures périodes que la culture sénégalaise a connues avec de grands artistes. On ne parle pas beaucoup d'eux. C'est l'une des meilleures périodes de la musique sénégalaise avec de grands artistes comme le groupe l'Orchestra Baobab, Médoune Diallo, Ndiouga Dieng. Très peu de choses ont été faites pour rendre hommage à cette génération, les Salséros avec tout ce qu'ils ont apporté pour la musique sénégalaise. C'était donc important de faire un bond dans le passé pour partager l'histoire du virtuose à la voix suave avec la jeune génération.

Quels sont vos projets ?

Comme j'ai fait avec Laba Sosseh, je suis en train de faire la même chose avec Jules François Bocandé. Là, je suis en tournage du film. Les gens ne connaissent pas grand-chose sur lui. On sait juste qu'il a été un grand sportif. Au fond, qui était vraiment, Bocandé, son parcours de HLM Nema à Ziguinchor jusqu'à son départ pour la Belgique, ensuite la France ? Bocandé, c'est le premier africain à être meilleur buteur aux championnats européens. Il a une histoire extraordinaire. C'est important de le transmettre aux jeunes. Il faut qu'on fasse revivre nos grands hommes aussi bien nos grands sportifs, nos grands hommes de culture. La culture, c'est ce qui reste quand tout sera disparu. Maintenant, au Sénégal, on a fait le choix d'avoir une mémoire uniquement religieuse. On ne se souvient que des religieux et la culture, c'est fondamental pour un pays. Il nous faut faire revivre ces gens qui nous ont fait rêver à travers la musique, le sport ou ailleurs.

Recueillis par Mariame DJIGO