Algérie: Législatives - Promotion de la santé et lutte contre les épidémies transfrontalières

Tamanrasset — La promotion des prestations de santé dans les régions frontalières pour éviter les épidémies et maladies transfrontalières figure dans les programmes électoraux des listes indépendantes "Amlil" et "Jeunes de Tamanrasset pour le changement politique, social et agricole", en lice à Tamanrasset pour les législatives du 12 juin prochain.

Les candidats des deux listes ont mis l'accent, lors de l'animation de rencontres dans le cadre de leur campagne électorale, sur la nécessité de promouvoir les prestations de santé dans les régions frontalières pour lutter contre les maladies transfrontalières, à travers le renforcement des moyens préventifs et de la veille sanitaire à même de lutter contre les fléaux induits par les mouvements de personnes via les frontalières terrestres.

Dans ce cadre, le candidat Ahmed Ibeh de la liste "Amlil" (Espoir) a évoqué à l'APS la "nécessité de renforcer les structures sanitaires dans les zones frontalières, la veille sanitaire dans les ports et aéroports, et les mesures préventives et de lutte contre la transmission des maladies et épidémies transfrontalières, notamment dans l'extrême Sud".

Le candidat Ibeh et ses colistiers s'accordent, à la lumière de leur programme électoral, sur la création également, si leur liste accède à l'Assemblée populaire nationale (APN), d'un centre avancé de dépistage et de traitement des maladies cancéreuses, l'octroi de facilités et avantages incitatifs aux praticiens pour assurer leur stabilité dans les régions enclavées et les zones d'ombre, ainsi que la mise en place d'unités de production pharmaceutique.

Abondant dans le même sens, un candidat de la liste indépendante "Jeunes de Tamanrasset pour le changement politique, social et agricole" en course électorale dans la région, a estimé "nécessaire la mise à niveau du système de santé, la définition de la mission de l'Etat en direction du secteur (public et privé), notamment en termes de prise en charge des maladies infectieuses et transfrontalières".

Pour Charafeddine Boussouf, "ceci est possible par la mise au point de formules de coordination entre les deux secteurs pour garantir une meilleure prestation de santé liée à la lutte contre les épidémies et les maladies".

Les candidats des deux listes continuent à sillonner les différents quartiers, localités et hameaux de la wilaya de Tamanrasset, pour convaincre les électeurs et glaner leurs voix.