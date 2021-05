Algérie: L'action de proximité et les réseaux sociaux pour conquérir les électeurs à Tindouf

Tindouf — Les rencontres de proximité et les réseaux sociaux sont privilégiés par les candidats de la wilaya de Tindouf en lice pour les législatives du 12 juin prochain afin de conquérir les électeurs.

En dépit des moyens et équipements mobilisés pour le bon déroulement de la campagne électorale, il n'est relevé jusqu'ici l'organisation que d'un seul meeting populaire et une faible exploitation des panneaux d'affichage des profils de candidats, qui ont préféré, dans cette région frontalière, les actions de proximité et les réseaux sociaux pour convaincre les électeurs et glaner leurs voix.

Selon des appréciations recueillies par l'APS, des représentants de la société civile de Tindouf aspirent à vivre dans une Algérie "meilleure", à travers le "bon choix" des candidats aux prochaines législatives qualifiées "d'historiques et décisives" pour opérer le changement vers un avenir "radieux".

Le président de l'association scientifique et culturelle "Malek Bennabi", Hocine Amar, a salué, en tant que membre associatif, la "disposition de l'Etat à opérer un changement politique, ouvrir les horizons aux jeunes en leur donnant l'opportunité de s'impliquer dans le changement et la gestion des affaires du pays".

De son coté, le président de l'association "Assala", Abdelmadjid Aissaoui, espère la constitution, via les urnes, d'un Parlement jeune contribuant efficacement à la promotion des divers secteurs de développement, à échelles locale et nationale.

Dans la wilaya de Tindouf, 41 listes de candidatures, dont 21 indépendantes et 20 partisanes en lice pour les trois sièges qui lui sont prévus à la future Assemblée populaire nationale, mènent cette campagne électorale dans le strict respect du protocole sanitaire préventif contre la Covid-19, selon le chargé de communication à la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Abda Sembaoui.

Dans le but d'assurer le bon déroulement des prochaines législatives, il est fait état de la mobilisation de 26 centres de vote, dont 22 dans la commune de Tindouf et le reste dans celle de Oum-Laâssel, coiffant 198 bureaux, dont dix (10) itinérants pour accueillir un électorat de plus de 100.600 inscrits sur leurs listes.