Algérie: Le pays réaffirme son soutien aux efforts des autorités libyennes pour rétablir la stabilité

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé samedi le soutien de l'Algérie aux efforts des autorités libyennes visant à rétablir la stabilité politique et sécuritaire dans le pays et à parvenir à la réconciliation nationale entre toutes les parties du peuple libyen.

"Je réitère le soutien de l'Algérie aux efforts des autorités libyennes, en l'occurrence le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, visant à rétablir la stabilité politique et sécuritaire en Libye, réaliser la réconciliation nationale entre toutes les parties du peuple libyen, et unifier et renforcer les institutions de l'Etat, en prévision des élections générales, libres et régulières, qui préservent l'intégrité et l'unité du territoire libyen et remettent la Libye sur les rails de la reconstruction, de la prospérité et de la croissance", a indiqué M. Boukadoum dans son allocution d'ouverture du Forum économique algéro-libyen, tenu à Alger.

Le Forum dont les travaux dureront deux jours, vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Libye et à examiner les opportunités de partenariats bilatéraux disponibles entre les différents secteurs économiques des deux pays.

Parallèlement aux travaux du forum, une exposition sur les produits algériens (biens et services) sera organisée au niveau du Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes (Alger) dimanche et lundi.