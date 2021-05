Libye: Le ministre libyen du Commerce appelle à la création d'une Zone franche entre l'Algérie et la Libye

Alger — Le ministre libyen de l'Economie et du Commerce, Mohamed Al-Hawij, a appelé samedi à Alger à la création d'une Zone franche entre l'Algérie et la Libye et l'ouverture du passage frontalier Debdeb-Ghadamès pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-libyen, M. Al-Hawij a appelé à l'ouverture du "passage douanier unifié, à composer une équipe de travail pour renforcer les échanges commerciaux, et à ouvrir des lignes commerciales, maritime et aérienne, entre l'Algérie et la Libye".

Le ministre libyen a également estimé que le Forum ,qui s'est ouvert à l'hôtel Aurassi sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et du ministre du Commerce, Kamel Rezig en présence de 400 opérateurs économiques des deux pays, "ouvre la bonne voie" vers cette direction.

Il a appelé, dans ce cadre, les opérateurs des deux pays à relancer la coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement, et à tirer profit de cette rencontre pour sortir avec des décisions servant les intérêts mutuels des deux pays.

Les échanges commerciaux entre les deux pays devraient, si ces recommandations sont concrétisées, atteindre près de 3 milliards USD (contre 65 millions USD actuellement dont 59 millions USD représentant les exportations algériennes vers la Libye).