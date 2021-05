Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Marie Audigier honorée par le Congo

Le directeur du cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, a décoré le 28 mai, au grade de « chevalier » dans l'ordre du mérite congolais, la directrice déléguée de l'Institut français du Congo (IFC), Marie Audigier.

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a décerné à titre exceptionnel l'ordre du mérite congolais au grade de « Chevalier » à la directrice déléguée de l'IFC. Cette distinction est le couronnement des efforts fournis par Marie Audigier, lors de la célébration des 80 ans du Manifeste de Brazzaville. Un évènement organisé en octobre 2020 par la présidence de la République du Congo, en partenariat avec la Fondation Charles-de-Gaulle.

Après lecture du décret y afferent par le Grand chancelier des ordres nationaux, Norbert Okiokoutina, le directeur du cabinet du chef de l'Etat a fait porter l'insigne au récipiendaire en ces termes : « Au nom du président de la République, Grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite congolais », a déclaré Florent Ntsiba.

Directrice déléguée de l'IFC, depuis 2017, Marie Audigier est arrivée à la fin de son mandat. Dressant en quelque sorte le bilan de ses quatre années passées à la tête de l'IFC, elle a rappelé que la célébration des 80 ans du Manifeste de Brazzaville a été sans doute l'un des évènements les plus marquants. « Recevoir une distinction de l'ordre national du Mérite congolais du président de la République me touche si profondément. C'est un immense honneur, une immense reconnaissance pour mon travail, celui de l'équipe de l'IFC et de nos partenaires... L'ouverture du Colloque a été un moment fort célébrant notre mémoire partagée entre la France et le Congo. La soirée à la Basilique Sainte-Anne restera le plus beau spectacle auquel j'ai participé en ces quatre ans de mission », a-t-elle déclaré, saluant les partenaires publics et privés de l'Institut.

Selon elle, l'essentiel de la programmation de l'IFC est consacrée à la culture congolaise. Le nombre de spectateurs est passé, a-t-elle dit, de cinq mille à vingt mille en deux ans. Marie Audigier dit également avoir fait rayonner la culture congolaise à l'international, en organisant, entre autres, des tournées de jeunes talents. « Le Congo est ma maison, c'est un grand pays de culture avec aussi une nature magnifique. Ma mission arrive à son terme le 18 juin. Quatre ans passés si vite, quatre ans qui m'ont changée, enrichie. Je ne peux pas croire que mon histoire d'amour avec le Congo va se terminer. Si la France est ma patrie, le Congo va demeurer à jamais dans mon cœur. Merci de m'avoir honorée », s'est-elle réjouie.

Notons que Marie Audigier a reçu également le même jour les insignes de l'ordre national du mérite français à la Case de Gaulle. La cérémonie de décoration de la directrice de l'IFC au Palais du peuple s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, des ambassadeurs de France au Congo, François Barateau, et de l'Union européenne, Raul Mateus Paula, ainsi que des membres du comité scientifique du colloque « De Gaulle et Brazzaville : une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique ».

« Ces deux insignes reçus le même jour dans deux lieux historiques franco-congolais : le Palais du peuple et la Case de Gaulle marquent la coopération culturelle entre la France et le Congo... », a-t-elle conclu.