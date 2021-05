Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le rond-point des Huileries en pleine réhabilitation

Poussé par le souci d'assurer la circulation de la population de la capitale congolaise, le gouverneur Gentiny Ngobila a ordonné le début des travaux que le gouvernement provincial a consenti à financer, quand bien-même que cette route soit de la compétence du gouvernement central.

Le gouverneur Gentiny Ngobila a instruit les ingénieurs de l'Office voirie et drainages (OVD) à amorcer les travaux de curage des caniveaux et évacuation des eaux qui stagnaient sur la chaussée au niveau de rond-point Huileries. C'était lors de son passage sur ces lieux dans le cadre de son itinérance, en vue de faire un constat sur l'état de cette route qui mène vers le centre-ville ou, à l'inverse, vers le Palais du peuple et le stade des Martyrs.

Deux jours après, il a été constaté sur terrain, sous la conduite des ingénieurs de l'OVD, le début des travaux de réfection de la partie de la chaussée détériorée. « En plus du curage des caniveaux, il est prévu aussi la construction d'un autre ouvrage de drainage pour que le problème d'inondations et de débordement d'eaux soit résolu », a expliqué un des ingénieurs de l'OVD cité dans une note de la cellule de communication de l'Hôtel de ville. Et de souligné la satisfaction des populations riveraines des communes de Lingwala et de Kinshasa, qui ont toujours été en proie à cette situation.

On note ici, la détermination du gouverneur Ngobila à donner des réponses positives à certaines situations de la population de la ville-province, notamment cette problématique, qui a motivé cette descente sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité des travaux confiés à l'OVD. Cette intervention de l'autorité urbaine sur l'avenue des Huileries pour trouver rapidement de solution et juguler la situation d'embouteillage causées par le mauvais état de la route est spéciale, étant donné que l'avenue des Huileries rentre dans la compétence du gouvernement central.