Congo-Brazzaville: Vie associative -Ll'ONG "Accès droit pour tous" promeut l'habitat estudiantin

L'Organisation non gouvernementale, en partenariat avec le projet 《ILK résidence étudiants》, a ouvert le 28 mai à Brazzaville, un foyer pour étudiants avec à la clé un suivi pédagogique.

《Nous avons constaté qu'au Congo, le secteur de l'habitat estudiantin est délaissé à l'Etat. Or, dans d'autres pays,on trouve des particuliers qui accompagnent l'Etat dans la promotion des conditions de vie des étudiants, notamment par la mise en place des résidences équipées pour ces derniers. C'est poura cela que nous avons initié ce projet 》, a fait savoir Valencia Iloki Engagea, en sa qualité d'initiateur de l'association "Accès droit pour tous".

"ILK résidence étudiant " est un projet mis sur pied pour accompagner l'Etat dans la promotion de la culture de l'habitat estudiantin avec en toile de fond promouvoir la mise en place des logements privés pour étudiants, à l'instar des hôtels et résidences de séjour des vacances. Le but est de susciter un partenariat public-privé pour faire la promotion de l'intelligence et favoriser un climat propice aux études supérieures. 《Ce secteur ne peut plus simplement être géré par l'Etat. C'est important que la République du Congo pense à la postérité à travers les étudiants qui sont les cadres de demain. Il ne faut pas seulement se limiter à se battre à payer leur bourse. Il faut réellement les conditionner. Lorsqu'on veut construire son avenir, on doit être dans un environnement propice à l'apprentissage. Si les sociologues font une étude, on se rendra compte que le taux d'échec est aussi lié aux conditions de vie》, a relevé L'ONG. Outre des logements à bail mensuel avec garant, ce partenariat prévoit un volet pédagogique. Les étudiants en résidence bénéficieront de deux séminaires en moyenne par mois.

《Les étudiants en droit seront les principaux bénéficiaires pendant ces séminaires parce que nous avons des ressources de taille en théorie et en pratique. L'association engorge plusieurs magistrats d'ici et d'ailleurs et des juristes de haut niveau. Ils pourront faciliter la compréhension de certaines matières aux étudiants de la Résidence ILK》, a précisé Valencia Iloki Engamba. Et de conclure: 《Il n'y a pas de marché du cerveau pour promouvoir l'intelligence au Congo. Je pense qu'il faut injecter dans l'intelligence à l'instar du Japon et de la Corée. Il est temps que le Congo fasse partie des pays qui injectent dans l'intelligence pour faire une prévention des ressources de demain》.