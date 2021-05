Congo-Brazzaville: Littérature - L'école "Les Bourgeons" initie les élèves à la compréhension des œuvres littéraires

Dans le but d'amener les élèves à analyser et à bien comprendre la quintessence des œuvres littéraires, une série d'exposés a été fait le 28 mai à l'école privée "Les Bourgeons" par les élèves sur le recueil "La Douce amère" de l'écrivain Alphonse Chardin N'Kala paru en 2020 aux éditions "Lettres mouchettés en présence des responsables de l'établissement, de l'auteur, des enseignements et élèves.

L'exposé, exercice à la fois pédagogique et culturel, permet à l'enfant de s'exprimer en public, à travers une œuvre littéraire donnée. L'élève apprend ainsi à se familiariser au livre, à s'exercer à le résumer et à en disséquer la structure. La portée de l'exercice est culturelle puisque l'élève apprend à connaître les auteurs congolais et les réalités congolaises q dans leurs écrits commet c'est le cas dans le recueil de Nouvelles d'Alphonse Chardin Nkala.

Ainsi, tour à tour, Biangouila Rebecca, Loemba Liam Nathan, Oko Gangalé Nitch Nigel, Makosso Mathos Kefanne Clarvy ,Tary Isra ont exposé sur différentes nouvelles choisies librement par eux après le coaching de Jean Léopold Ngoulou, dit Ngoujel, et Serges Tsaty, les encadreurs.

La qualité du travail abattu au terme de cet exercice a été louée par l'auteur qui a salué l'initiative et félicité les enfants qui ont su résumer les nouvelles, dans une expression appréciable et digne des enfants de leur niveau de 4e. « J'encourage Grâce Tary, la promotrice de l'école "Les Bourgeons" pour que cet exercice soit répété à l'avenir en appelant d'autres auteurs qui sont présents ici à Pointe-Noire. Et cela va donner aux élèves que vous êtes un éventail de connaissances et de savoir sur les auteurs que vous aurez lus mais aussi que vous avez rencontrés et avec lesquels vous aurez discuté ou échangé car ce n'est pas toujours courant de rencontrer un écrivain d'un livre que l'on a lu », s'est réjoui Alphonse Chardin Nkala.

Grâce Tary, promotrice de l'école "Les Bourgeons", après avoir félicité les élèves qui ont été à la hauteur de leur tâche, les a exhortés à travailler davantage et surtout à vaincre la timidité et à avoir confiance en eux. « Les initiatives que nous sommes en train de prendre sont à votre profit. Vous avez des capacités, vous devez nous prouver que vous êtes à la hauteur mais pour y arriver vous devez avoir le goût de la lecture et lire davantage. Evitez la distraction et soyez plus concentrés dans vos études. Il y avait beaucoup à dire autour de ces nouvelles. C'est vrai qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Ensemble, vous et nous allons tout faire pour travailler davantage et atteindre les résultats escomptés pour le bien de tous», a-t-elle dit. Le recueil de nouvelles "La douce amère" a reçu le grand prix Jean Malonga de création en 2020. Son auteur Alphonse Chardin N'kala est né à Moussanda en République du Congo. Professeur certifié des lycées, il est poète, romancier, nouvelliste. Chroniqueur et animateur culturel, il est actuellement directeur départemental du livre et de lecture publique de Pointe-Noire. Il est aussi président du Salon littéraire Jean-Baptiste Tati Loutard et directeur du festival international Kimoko.