Congo-Kinshasa: Eruption de Nyiragongo - L'Unicef estime à deux cent quatre-vingt mille enfants déplacés

En raison de risque d'une nouvelle éruption volcanique, les autorités du pays ont demandé aux habitants de Goma de vider le lieu pour se rendre à Sake où des sites d'hébergement ont été choisis pour abriter ces déplacés.

Dans ce mouvement de déplacement massif, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a indiqué, dans un communiqué rendu public, que quatre cent mille personnes dont deux cent quatre-vingt mille enfants pourraient être déplacées et avoir besoin de protection ou de soutien. « Lorsque de grands groupes de personnes sont déplacés en peu de temps, les dangers pour les enfants augmentent », a prévenu Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC. « Nous devons être attentifs aux risques immédiats pour les enfants déplacés, notamment les problèmes de protection, les risques nutritionnels et sanitaires, y compris les maladies d'origine hydrique et surtout la propagation du choléra. »

L'Unicef craint déjà la survenue des épidémies telles que le choléra et lance un appel à l'aide pour prévenir ces maladies tueuses des enfants : « Avec un risque accru d'épidémie de choléra, nous lançons un appel pour une aide internationale d'urgence afin d'éviter ce qui risque d'être une catastrophe pour les enfants .» L'Unicef félicite, par ailleurs, les efforts déployés par le gouvernement pour protéger les personnes vivant dans la zone rouge de l'est de Goma des risques associés à de nouvelles éruptions du Mont Nyiragongo. En outre, l'agence onusienne met en garde contre le risque que les enfants soient davantage exposés au cours de l'évacuation massive.

Mille enfants séparés de leurs familles identifiés

L'agence onusienne a réussi à identifier près de mille enfants qui ont été séparés de leurs parents dans le chaos qui a suivi l'éruption volcanique. Elle a aussi aidé à réunir près de sept cent enfants avec leurs familles. Cent quarante-deux autres enfants ont été placés dans des familles d'accueil transitoires, tandis que soixante-dix-huit sont dans des centres de transit. Plus de cent soixante-dix familles sont toujours à la recherche d'enfants perdus. L'Unicef craint maintenant que le chaos des dernières évacuations n'entraîne la séparation d'autres enfants de leurs familles.

En réponse à la crise, l'Unicef organise la livraison d'articles non alimentaires essentiels, tels que des jerrycans et des bâches, et fournit des équipements d'eau et d'assainissement d'une importance vitale. Des mesures ont également été prises pour mettre en place un centre d'information sur les volcans, accessible par un système de SMS gratuit. Le CIV a joué un rôle crucial dans la lutte contre la désinformation entourant l'éruption et a été utilisé jusqu'à présent par plus de cinq mille deux cents personnes.

Des évaluations des besoins ont également été menées dans tous les principaux domaines d'activité de l'Unicef, notamment l'eau ,l'hygiène et assainissement, la protection de l'enfance, l'éducation, la santé, le développement communautaire et la nutrition qui sont tous d'une importance vitale pour la RDC et qui restent gravement sous-financés. L'Unicef travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, notamment dans les domaines de la santé et de la nutrition.