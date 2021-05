Congo-Brazzaville: Tourisme et loisirs - La ministre visite les structures sous tutelle

Après sa prise de fonctions au ministère du Tourisme et des Loisirs, Destinée Hermella Doukaga a effectué une descente inopinée dans les structures sous-tutelle, le 27 mai dernier, question de toucher du doigt les conditions de travail de ses collaborateurs.

La ministre du Tourisme et des Loisirs a visité tour à tour les directions générales du tourisme et celles des loisirs. Partout où elle est passée, elle a apprécié l'attitude de ses collaborateurs.

« Nous avons pensé qu'après la passation de service il fallait faire un tour dans les directions sous-tutelle ; question pour nous de faire une idée de l'environnement dans lequel évoluent nos collaborateurs. Nous sommes allés à la direction générale du tourisme et à la direction générale des loisirs. Le constat est que tout le personnel est bien présent à son lieu de service, ce qui est un agréable service. Parce que nous sommes arrivés ici au-delà de midi et sommes heureux de constater que tout le monde est là, les directeurs généraux, centraux, les chefs de services et les collaborateurs aussi », a-t-elle déclaré.

Destinée Hermella Doukaga a ensuite saisi cette occasion pour encourager ses collaborateurs à poursuivre dans cet élan et à ne pas baisser les bras. « Nous ne sommes qu'au début des missions qui nous ont été assignées. Le président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, nous a donné des orientations claires en ce qui concerne le secteur du tourisme et des loisirs. Il nous appartient de matérialiser toutes les mesures qui ont été annoncées. Nous ne pouvons atteindre nos objectifs qu'avec l'appui des collaborateurs disponibles et disposés. C'est ce que je souhaitais vraiment. Je suis tout à fait satisfaite de la première impression que j'ai eue des services sous-tutelle », a indiqué la ministre du Tourisme et des Loisirs, Hermella Destinée Doukaga.