Congo-Kinshasa: Disparition - Félix Tshisekedi honore la mémoire de Charles Kilosho

Du beau monde, il y en avait, le 28 mai, à la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, où une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de Charles Kilosho, l'ancien directeur de communication adjoint du chef de l'Etat décédé le 23 mai 2020 des suites d'une courte maladie.

La présence du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, à cet office religieux témoigne de l'estime qu'il avait toujours portée à ce proche collaborateur dont l'engagement patriotique n'avait d'égal que son dévouement à la cause républicaine. Ses prestations au cabinet de la première institution du pays lui ont valu l'estime de tous les membres qui, du reste, ont tenu à lui rendre l'ascenseur via l'échantillon significatif présent ce jour à l'église, à côté des amis et autres connaissances de l'illustre disparu.

C'est non sans raison que l'officiant du jour a, dans son homélie, loué les qualités humaines de Charles Kilosho qui, en tout temps et en toute circonstance, savait repandre la bonne humeur autour de lui. Charles aura humblement vécu. L'oubli de soi au profit de l'autre, reste sans doute l'une de ses plus grandes qualités qui le demarquaient dans un environnement social plutôt enclin aux relents individualistes. Une prédisposition d'esprit qui renvoie aux Saintes Ecritures, ou mieux à cet âne sur le dos duquel Jésus Christ fit majestueusement son entrée à Jérusalem.

Au-delà de ce fait biblique, a déclaré l'officiant, c'est tout un enseignement qu'il faut en tirer en terme d'humilité, de compassion et de solidarité pour lesquelles il a invité ses contemporains à s'y conformer au nom de la paix entre les âmes. Dans la foulée, il a invité l'assistance à avoir une pensée pieuse pour les compatriotes de l'Est victimes de l'éruption volcanique intervenue récemment dans le territoire de Nyirangongo.

Après le déroulé du rituel catholique consacré à ce genre de célébration, un des proches de la famille a procédé à la lecture d'un texte de Charles Kilosho posté il y a quatre ans dans lequel ce dernier s'interrogeait sur le sens de la vie, sur sa destinée, sur le sort de sa famille à l'orée de ses cinquante ans d'existence sur terre. Un message poignant qui aura rajouté à l'affliction générale, laissant sans voix une assistance qui, visiblement, avait du mal à se départir des souvenirs vivaces de l'illustre disparu.

C'est sur une note de remerciements de la famille biologique et élargie à toute l'assistance présente que s'est terminée cette messe d'action de grâce avec, à la clé, l'exhortation faite au chef de l'Etat, du reste accueillie de bon cœur, de prendre soin des enfants et de la veuve du disparu.