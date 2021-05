Afrique Centrale: Musique - « Cookout Africa » lance une master-class en juin dédiée aux artistes d'Afrique centrale

Ce programme est ouvert aux auteurs-compositeurs émergents et résidant dans différents pays francophones d'Afrique centrale. La master-class est gratuite, mais la candidature obligatoire et celle-ci sera close avant le 21 juin.

Dans son communiqué, « The Cook out Africa » a déclaré que ce programme dédié aux sons et styles musicaux africains est une ressource qui permet de mettre en avant la créativité des jeunes talents du continent. Et aussi, il participe à l'éclosion de l'esprit d'équipe et de collaboration dans cet univers.

Portée par l'African Export-Import Bank (Afreximbank), « Cookout Africa » est une expérience d'écriture musicale collaborative et interactive où les participants sont conviés à composer une chanson en temps réel, échanger et à contribuer entre pairs à l'avancement du secteur par l'apprentissage et la pratique. L'initiative concerne entre autres : le Congo, Gabon, Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Tchad et São Tomé-et-Príncipe.

La master-class consacrée aux professionnels de la sous-région fait partie d'une série d'ateliers de formation pour les artistes d'Afrique francophones animée par Vincent Berry II, auteur-compositeur et producteur américain, récemment lauréat d'un Grammy Award et ambassadeur de bonne volonté du salon Intra-African Trade Fair (IATF). Réputé dans plusieurs pays, il a collaboré avec de grands noms comme Beyoncé, J Cole, Akon, Sean Paul, Shaggy, Ari Lennox, Babyface, Brandy et Chris Brown.

La session de formation pour l'Afrique centrale se tiendra le 22 juin par zoom. Les places disponibles étant limitées à cinquante artistes. À ce titre, au terme de la master-class, la chanson concoctée sera commercialisée par Vincent Berry II et les droits seront partagés avec les collaborateurs officiels ayant participés à l'écriture de la chanson.

Débutée en fin mars en Afrique de l'Est, cette série de master-class se bouclera en juillet pour les pays d'Afrique du nord.

Notons que Cookout Africa fait partie du programme Creative Africa Nexus (CANEX) qui sera présenté au IATF 2021, dont le déroulement est prévu du 6 au 12 septembre à Kigali, au Rwanda. « La collaboration avec IATF2021 permettra à l'industrie créative du futur de continuer à produire du contenu de pointe, frais, conscient et émotionnellement disponible d'une manière durable », ont annoncé les organisateurs de Cookout Africa.