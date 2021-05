Congo-Brazzaville: Environnement - Eve Bazaïba apporte des réponses aux préoccupations du Kongo central

L'audience que la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable a accordée à la ministre provinciale du Kongo central chargée de l'Environnement, Ginette Ntangu, a essentiellement tourné sur les préoccupations de cette province dans ce secteur.

En séjour à Kinshasa, la ministre provinciale, Dr Ginette Ntangu Matumona, a été reçue en audience, le 27 mai, par la vice-Première ministre, ministre chargé de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi. A l'en croire, le but de sa visite était de discuter sur certaines préoccupations liées à la province du Kongo central en matières de l'environnement et de développement durable.

Parmi les questions qui ont été évoqués par ces deux personnalités, il y a notamment la part du Kongo central dans le projet Un milliard d'arbres initié par le chef de l'état, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que la situation de la réserve de biosphère de Luki, dans le Mayombe.

Cette réserve de 33 mille hectares, note-t-on, constitue la pointe la plus australe d'une ancienne forêt primaire, et est classée réserve de biosphère depuis 1976 par l'Unesco. Il est rappelé que des activités de carbonisation et de sciage entraînent une déforestation grandissante dans cette réserve. Plus grave, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois a exprimé, lors d'une conférence de presse, que d'autres scieurs et des charbonniers, interviennent, par contre, « en réseau avec la complicité des hauts cadres de l'Etat tant au niveau provincial que national ». L'organisation a déploré « une destruction méchante et systématique organisée et progressive » de ladite réserve.

Il est également rappelé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé, le 5 décembre 2020, le projet scolaire « un milliard d'arbres à l'horizon 2023 ». A cette occasion, il a lui-même planté un jeune baobab non loin de la Cité de l'Union africaine sur le terrain Ngaliema. Dr Ginette Ntangu Matumona, qui s'est dite satisfaite de cette rencontre avec la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, a affirmé rentrer dans la province du Kongo central avec des réponses précises de sa part.