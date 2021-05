Congo-Brazzaville: Kaizer Chiefs - L'entraineur Gavin Hunt limogé !

Gavin Hunt et les Kaizer Chiefs c'est terminé. Le technicien a été limogé de son poste d'entraîneur du club sud-africain.

C'est à travers un communiqué que le club a officialisé l'information. « Les Kaizer Chiefs ont mis fin au contrat de l'entraîneur Gavin Hunt avec effet immédiat» annonce la formation.

Les entraîneurs adjoints Arthur Zwane et Dillon Sheppard prennent les commandes de l'équipe jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur soit nommé.

Kaizer Chiefs have terminated coach Gavin Hunt's contract with immediate effect.

In the interim, Assistant Coaches Arthur Zwane and Dillon Sheppard will take charge of the senior team.

The Club will make further announcements in due course. #Amakhosi4Life pic.twitter.com/zb0HzRZcA9

- Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) May 28, 2021

Sur le plan national, ils traversent une saison compliquée et sont à la 11e place.

Mais sur le continent, le club qui n'avait jamais atteint les phases de groupes de la Ligue des champions de la CAF, est qualifié pour les demi-finales cette saison. Un nouvel entraîneur sera chargé de préparer le choc contre le Wydad Casablanca le mois prochain.