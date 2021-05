Cameroun: Yvan Neyou - « J'ai envie de devenir un meilleur joueur »

Yvan Neyou vient d'achever une première saison exceptionnelle sur le plan individuel à l'AS Saint-Étienne et souhaite s'inscrire désormais dans la durée avec les Verts.

Joueur important de l'effectif de Claude Puel, Yvan Neyou ne semble pas être prêt à quitter l'AS Saint-Etienne lors du mercato qui arrive. S'il y a un joueur qui a pu se montrer cette année à Saint-Etienne, c'est bien lui. A 24 ans, le Camerounais vient de clôturer une première saison en Ligue 1 réussie. Arrivé en 2020 en provenance de Braga, le jeune milieu de terrain camerounais est même considéré comme l'une des révélations de cette saison.

Le Lion Indomptable s'estime heureux après avoir aidé l'AS Saint-Étienne à se maintenir. « On savait que ça serait compliqué. On n'était pas très bien classés. On n'arrivait pas à enchaîner. Mais de là à imaginer une descente non. Pas avec la qualité qu'on a. Pas avec ce groupe-là. Je savais qu'on ne lâcherait pas et qu'à un moment donné, on arriverait à se donner plus d'air, » a-t-il confié à Butfootballclub.

Yvan Neyou veut progresser davantage. « Si on m'avait dit ça il y a un an... Là, je suis en L1, je joue beaucoup, dit-il. Je profite ! Après, ce n'est pas un aboutissement. J'ai envie de devenir un meilleur joueur. Je vais continuer de travailler pour y arriver, pour progresser,» a-t-il ajouté.

Le néo international Camerounais souhaite bien évidemment poursuivre son aventure avec l'AS Saint-Étienne. « Je ne sais pas. Mais oui, je pense. Je serai sûrement encore à Saint-Étienne. Je me sens bien ici,» a-t-il conclut.