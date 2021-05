Sénégal/Mozambique: Finale CAN Beach Soccer Sénégal-Mozambique à 17h 30 - Les «Lions» pour un 6e titre continental

La grande finale de la 10e édition de la Can de beach soccer se dispute cet après-midi à Saly entre l'équipe du Sénégal et celle de la Mozambique. Ces deux sélections qui ont survolé ce tournoi se livreront sans doute une farouche opposition pour s'imposer et s'adjuger le trophée continental.

Le Sénégal, quintuple champion d'Afrique, défendra son titre cet après-midi à 17h30 face à la grosse sensation du tournoi, le Mozambique. Favorite de cette Can au regard de la qualité de son effectif mais également de son riche palmarès et son parcours atypique, l'équipe dirigée par Ngalla Sylla va tenter de faire respecter la hiérarchie en remportant le match. Face à l'une des plus teigneuses équipes du tournoi, les «Lions» devront impérativement sortir le grand jeu pour être sacrés sur leur terre. Tombeur de l'Ouganda (5-1), de la Tanzanie (3-1) et du Maroc (3-2), le Sénégal mettra donc toutes les chances de son côté pour accrocher le Mozambique à son tableau de chasse et terminer ce tournoi en apothéose.

Mais ce sera sans compter sur la témérité des «Mambas» qui ne cessent de surprendre leur monde. Après un carton plein en phase de poule avec 3 victoires, le Mozambique s'est défait hier de l'Ouganda (6-3), décrochant ainsi son ticket pour la Coupe du monde en Russie. Cet après-midi face au pays organisateur, les partenaires du talentueux Nelson Manuel tenteront de surprendre leur adversaire pour remporter leur premier trophée continental. Sur un nuage notamment après leur parcours héroïque dans cette compétition, les hôtes de la prochaine Can en 2022 voudront coûte que coûte gagner encore et rester dans cette belle dynamique.

Papa Alioune NDIAYE (envoyé spécial)