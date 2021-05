Maroc: ICESCO - Une conférence internationale prône un nouveau regard sur la Sîrah du Prophète pour la promotion de la paix

Rabat — Les participants à la grande conférence internationale de l'ICESCO sur les valeurs civilisationnelles dans la Sîrah du Prophète Sidna Mohammed -paix et salut de Dieu soient sur Lui-, organisée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont souligné, jeudi à Rabat, que le contexte mondial actuel exige de porter un nouveau regard sur le corpus de la Sîrah et de tirer le meilleur parti, en vue de promouvoir la paix et le dialogue civilisationnel.

Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de cette conférence internationale, tenue en partenariat avec la Rabita Mohammadia des oulémas du Maroc et la Ligue islamique mondiale sous le signe "vers une vision future de la Sîrah", les panélistes ont jugé nécessaire de bien se représenter la réalité et de remettre en question certaines interprétations obsolètes, en revisitant les textes à l'aune des réalités actuelles.

En effet, la mauvaise compréhension des principes secondaires (furû') est due à la mauvaise compréhension des principes fondamentaux (usûl), ont-ils indiqué, notant que le monde islamique fait face à une situation intellectuelle qui le détourne de sa véritable religion à cause de deux facteurs antagoniques, à savoir une modernité mimétique et une religiosité statique.

Le premier élément projette des situations étrangères ou sciemment importées sur la réalité des peuples musulmans, sans tenir compte de leurs particularités, dans le sens où ce mimétisme exerce une sorte de "coercition intellectuelle" pour que soit reconnu ce qui est considéré comme étant une condition à la renaissance du monde islamique, ont-ils expliqué.

Le second élément qui est la religiosité statique et repliée sur elle-même, ignore la réalité et ne fait aucune part aux valeurs humaines communes. Les adeptes de ce type de religiosité subordonnent ce qui est partiel à ce qui est global et appréhendent les textes sans se référer aux fondements de la religion.

"Dans notre vie actuelle, on a grandement besoin de ces valeurs civilisationnelles véhiculées par la Sîrah du Prophète car ce sont des valeurs humaines communes qui méritent d'être transmises partout dans le monde", selon la déclaration.

Les congressistes ont également affirmé que les valeurs civilisationnelles mentionnées dans le Message du Prophète Sidna Mohammed, contenues aussi bien dans le Coran que dans la Sunna et idéalement représentées dans la noble Sîrah, s'appuient sur plusieurs principes, à savoir une religion juste qui a libéré l'homme de toute soumission, hormis la soumission à Dieu, et l'a guidé vers le droit chemin et vers le bonheur dans les deux mondes, ainsi qu'une science solide qui l'incite à découvrir les lois et normes universelles à travers une méthode scientifique claire lui permettant d'atteindre les objectifs escomptés et de gagner du temps, en plus d'une justice globale et une véritable égalité entre les différentes races et classes humaines.

Ils ont de même souligné la nécessité de mettre l'accent sur les valeurs et les fondements civilisationnels tels que perçus par les sages, toutes religions, ethnies et origines culturelles confondues, afin d'éviter toute interprétation exogène à la Sîrah du Prophète, qui réduit injustement la Sîrah à des aspects liés aux conquêtes militaires et au djihad guerrier comme le font certains groupes, négligeant le fait que celui-ci fut institué pour lutter contre la "hirâba" (guerre ou actes guerriers illicites) et non pour forcer les gens à embrasser l'Islam.

Les interprétations exogènes s'appuient également sur des hadiths faibles (de par le "matn" et le "sanad") afin de produire un texte créé de toutes pièces et coupé des pratiques culturelles et linguistiques arabo-islamiques, ont-ils-expliqué.

Dans les recommandations de cette grande conférence internationale, les participants ont appelé à créer l'Académie "Rahmatoun lil 'Alamin" (miséricorde pour l'univers), une institution académique aux multiples disciplines religieuses et humaines, et une institution internationale pour la traduction intitulée "Al-Isswa al-Hassana" (le bon exemple), spécialisée dans la traduction des grands ouvrages de référence de la Sîrah du Prophète et des différentes sources qui abordent la vie du Prophète (PSL).

En outre, ils ont souligné l'impératif de mettre en valeur le système éthique et de valeurs de la noble Sîrah du Prophète, de créer le groupe de chaînes satellites et numériques "Al-Mustapha" et d'assurer le réseautage et la communication avec les universités dans les différents pays islamiques, à même de lancer le programme des jeunes ambassadeurs imprégnés des nobles valeurs de l'Islam.

Ils ont aussi plaidé pour concevoir une carte des circuits du Prophète, créer un observatoire spécial pour la Sîrah du Prophète et publier des "Dictionnaires des ouvrages sur la Sîrah du Prophète" dans les langues internationales.

Dans ce contexte, ils ont appelé l'ONU à proclamer le 21 avril de chaque année "Journée internationale de la miséricorde", à publier un guide pour les enseignants de l'éducation islamique qui enseignent la Sîrah du Prophète et à élaborer un manuel scolaire modèle de référence pour le développement des programmes scolaires dans les États islamiques, à même de publier le livre annuel de la Sîrah du Prophète, qui comprend les recherches présentées lors de la Conférence.

Ce conclave, qui s'est tenu également en mode virtuel, vise à élaborer une stratégie de communication pour traiter les dimensions fonctionnelles de la Sîrah du Prophète, limiter les questions subjectives et objectives liées à son étude, collecter et organiser les efforts académiques en matière de recherche sur la Sîrah et établir pour celle-ci une vision renouvelée assortie d'horizons futurs.

Il tend aussi à doter les organisations et instances œuvrant dans l'éducation, la culture, les sciences et la communication de mécanismes et outils de travail méthodologiques pour élaborer des plans d'action et établir des expertises à même de faire connaître la Sîrah du Prophète Sidna Mohammed, d'après l'ICESCO.

À l'ordre du jour de cette conférence figuraient quatre séances de travail portant respectivement sur la Sîrah du Prophète et les efforts des oulémas, la Sîrah du Prophète et les dimensions fonctionnelles, la Sîrah du Prophète et les questions contemporaines et témoignages internationaux sur le Prophète et Son ultime message.