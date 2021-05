Algérie: MSP - Le développement "tributaire de l'amélioration du climat des affaires"

Oum El Bouaghi — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a considéré samedi à Oum El Bouaghi, que la relance des projets de développement et la création d'entreprises économiques demeurent "tributaires de l'amélioration du climat des affaires".

"Il est impératif de créer un environnement propice à l'investissement, en plus d'entreprendre des réformes majeures dans les secteurs de la justice, des impôts et des douanes", a souligné ce responsable politique lors d'un meeting animé à la Maison de la culture Nouar Boubaker, au chef-lieu, en présence des candidats et militants de sa formation politique, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain.

M. Makri a rappelé, dans ce même contexte, que les ressources de l'Algérie, en dehors des hydrocarbures, sont "innombrables" en matière de métaux, ressources hydrauliques, agricoles et industrielles, et ce, en plus de la situation géostratégique du pays et ses horizons commerciaux.

"Avec une bonne gouvernance en mesure d'optimiser les ressources humaines et naturelles du pays, l'Algérie réalisera un décollage économique d'ici cinq ans, sans compter sur les hydrocarbures", a-t-il ajouté.

S'agissant des prochaines élections, M. Makri a indiqué que " le peuple algérien a changé l'équation et atteint certains objectifs grâce au Hirak", estimant que les législatives du 12 juin permettront de "réaliser les objectifs restants".