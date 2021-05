Ile Maurice: Diplomatie - L'ambassadeur est une femme

Mardi, la Haute-commissaire d'Afrique du Sud, Hlamalani Nelly Manzini, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre (PM), «surtout pour le laisser savoir que je suis arrivée à Maurice». C'est l'occasion d'admirer la galerie de portraits des diplomates au féminin en poste chez nous.

Égypte

Alya'a Samir Borhan représente l'Égypte à Maurice depuis novembre 2020. Ce pays a notamment soutenu la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations unies demandant à la Grande-Bretagne de mettre fin à l'occupation de l'archipel des Chagos.

Avant d'arriver à Maurice, Alya'a Samir Borhan était directrice du département des affaires du Bassin du Nil, au ministère égyptien des Affaires étrangères. Elle y traitait des questions bilatérales avec la dizaine de pays du bassin du Nil : l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du Congo.

Diplomate de carrière, elle a intégré le service en juin 1998. De 2014 à 2018, elle a eu l'occasion de servir à l'ambassade d'Égypte en Malaisie, notamment comme Chargée d'affaires en l'absence d'un ambassadeur. Entre 2007 et 2010, elle était Première secrétaire à l'ambassade d'Égypte en Belgique. Alya'a Samir Borhan est titulaire d'un doctorat en économie de la Jawaharlal Nehru University de New Delhi. Mariée, elle a une fille.

Royaume-Uni

La semaine dernière, Charlotte Pierre a été nommée Haute-commissaire britannique. Elle prendra son poste en août prochain, succédant à Keith Allan. Elle compte déjà 20 ans de service au Foreign, Commonwealth and Development Office et au département du développement international britannique. Depuis 2019, elle était deputy director du département pour l'Afrique de l'Ouest au Foreign Office. Maurice sera sa première affectation en tant que Haute-commissaire. Il nous revient qu'il se pourrait que cette dernière ait des racines mauriciennes. Du côté du haut commissariat britannique, aucun commentaire à notre question précise. Sauf que «Charlotte Anik Rachelle Pierre est une diplomate britannique».

Mariée, elle a deux enfants.

France

Florence Caussé-Tissier a fait son come-back à Maurice à 15 ans d'intervalle. Elle avait d'abord servi comme Première secrétaire à l'ambassade de France de 2002 à 2005. Avant de revenir comme ambassadrice l'an dernier. Elle a présenté ses lettres de créance le 28 septembre 2020. Avant de revenir à Maurice, elle était consule générale au Maroc de 2016 à 2020.

L'ambassadrice de France est titulaire d'une licence d'administration publique, d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble, d'un diplôme d'études approfondies (histoire et civilisations de l'Europe) et d'un diplôme de l'Institut des hautes études européennes. Elle est Chevalier de l'Ordre national du Mérite et Médaille d'honneur des Affaires étrangères (échelon or). Depuis son arrivée, elle a notamment affirmé la volonté de démocratiser l'accès à l'Institut français de Maurice. En janvier dernier, lors du lancement de la saison culturelle, elle déclarait : «Le monde est toujours traversé par la crise sanitaire. Cela bouleverse aussi le milieu de la culture et notre rapport à l'art. Les artistes eux-mêmes vivent une période qui n'est pas comme d'habitude. On a définitivement toujours besoin d'artistes quand ça va bien, bien sûr, mais aussi quand ça va moins bien parce que l'art c'est ce qui nous réunit, ce qui nous inspire et ce qui nous fait toujours garder espoir et confiance.»

Afrique du Sud

Hlamalani Nelly Manzini était au bureau du PM, mardi. Son message : «Il faut renforcer les liens sur le plan politique et économique, pour avancer en tant que deux pays avec une histoire et une vision commune.» Cela faisait plus d'un an qu'elle avait présenté ses lettres de créances, soit le 28 février 2020. La Haute-commissaire d'Afrique du Sud qui est aussi accréditée aux Seychelles, était en poste en Inde de février 2018 à mars 2019.

La diplomate originaire de la province du Limpopo détient un doctorat en nursing science de l'University of South Africa. Elle a un long parcours, à la fois académique et professionnel, dans le domaine de la santé publique, notamment en matière de soins primaires et de maternité. Veuve, elle est mère d'un fils et de deux filles.

États-Unis

Judes E. DeBaere est la Chargée d'affaires à l'ambassade américaine, suite au départ de David Reimer. Le contrat du précédent ambassadeur a pris fin en janvier 2021. Judes E. DeBaere était, depuis juin 2019, la deputy chief of mission à l'ambassade américaine à Maurice et aux Seychelles. Avant d'arriver à Maurice, la Chargée d'affaires a été en poste à Oman et Abou Dhabi.

De 2007 à 2009, elle était la Special Assistant du Soussecrétaire de la direction du Département d'État américain, Patrick Kennedy. Elle a eu l'occasion d'être chef de protocole pour deux ambassadeurs en poste à Bagdad. Sans oublier ses fonctions administratives au Burundi et en Italie. Judes E. DeBaere a commencé sa carrière diplomatique en Guyana. Originaire de Californie, elle était, avant d'intégrer le Département d'État, une monitrice de ski professionnelle, dans le Colorado. La Chargée d'affaires détient un Masters in Business Administration et un Masters of Fine Arts en histoire de l'art de l'université de Denver. Mère de famille, elle a trois enfants.

Australie

Kate O'Shaughnessy a présenté ses lettres de créance de Haute-commissaire d'Australie le 9 septembre 2020. Elle a succédé à Jenny Dee. Les hasards du calendrier ont voulu qu'elle arrive au moment où Maurice et l'Australie célébraient leurs 50 ans de relations bilatérales. D'autant plus que la diaspora mauricienne en Australie est «l'une des plus grande au monde avec plus de 30 000 personnes».

Kate O'Shaughnessy, diplomate de carrière, est aussi accréditée à Madagascar, aux Seychelles et aux Comores. Elle a notamment eu l'occasion de servir au Ghana. La Haute-commissaire détient un doctorat et un Bachelor of Arts (Honours) de l'université de Western Australia.

Bangladesh

Rezinah Ahmed n'est pas restée insensible au sort de ses compatriotes. Il y a environ 25 000 Bangladais employés dans les secteurs du textile, de la construction et dans des boulangeries entre autres à Maurice. Concernant le cas des travailleurs affirmant avoir été battu après avoir réclamé leur salaire, elle a déclaré, «Définitivement, cela nous choque (... ) S'il y a violation des droits humains, nous ne l'accepterons pas.»

La Haute-commissaire du Bangladesh avait débuté l'année 2021 en fanfare en annonçant plusieurs activités. D'une part pour marquer le centenaire de la naissance de celui considéré comme le père de la nation du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Et d'autre part, pour célébrer les 50 ans de l'indépendance du Bangladesh. Mais la discrétion était de mise, situation sanitaire oblige.

Rezina Ahmed est une diplomate de carrière. Avant d'arriver à Maurice, elle était consule à Milan. Durant sa carrière, elle a eu l'occasion de travailler dans les missions diplomatiques du Bangladesh à Canberra et à Moscou.

Inde

Avant même son arrivée, Nandini Singla s'est signalée comme la première femme Haute-commissaire de l'Inde à Maurice. Depuis qu'elle est là, cette diplomate de carrière n'a pas chômé, en enchaînant les visites, dont une dans les locaux de La Sentinelle en février de cette année.

En janvier, c'est de ses mains que le Premier ministre a reçu le premier contingent de 100 000 doses du vaccin AstraZeneca, un don de la Grande péninsule. Quelques jours plus tard, la Haute-commissaire réunissait un parterre de personnalités - dont les membres de l'opposition parlementaire et des hommes d'affaires - pour une réception. L'occasion d'énumérer les projets de l'Inde à Maurice : la construction d'un planétarium, la bibliothèque nationale et les Archives nationales, des l o g e m e n t s sociaux et le métro pour relier Rose-Hill à QuatreBornes. L'Inde finance et construit une piste d'atterrissage et une jetée entre autres à Agalega. Avant Maurice, Nandini Singla était ambassadrice de la Grande péninsule au Portugal. Elle est mariée à un diplomate, Sanjeev Singla, qui est ambassadeur de l'Inde à Tel Aviv, Israël. Ils ont deux fils, qui ne sont pas à Maurice. Nandini Singla a confié qu'elle était chez nous en compagnie de son chien.

Nations Unies

Christine Umutoni est la coordinatrice résidente des Nations unies pour Maurice et les Seychelles depuis 2017. Avant nos latitudes, elle était en poste en Érythrée de 2012 à 2017.

Le parcours de Christine Umutoni, c'est surtout une histoire de résilience. De résistance face aux situations extrêmes. D'origine rwandaise, elle voit le jour dans un camp de réfugiés en Ouganda. Christine Umutoni a connu le manque de moyens financiers, le sentiment d'être apatride, étranger dans le pays où elle vit, indésirable dans le pays de ses parents. Et elle a survécu au génocide 1994 au Rwanda et ses atrocités. Sa force : avoir rejoint les combattants de la liberté, d'abord un parti «rebelle», ensuite celui qui a accédé au pouvoir.

Christine Umutoni a alors occupé divers postes pour la reconstruction du pays. Par la suite, elle devient ambassadrice du Rwanda en Ouganda de 2002 à 2004. Avant cela, elle est accréditée pendant deux ans en Belgique, aux Pays Bas, au Luxembourg, à l'Union européenne et au Vatican. Mais elle souhaite aller plus loin. Ce qui la pousse à intégrer les services des Nations unies.

Elles représentent Maurice

La République de Maurice est représentée par plusieurs femmes. La cérémonie d'accréditation de Christelle Sohun comme ambassadrice de Maurice en Allemagne a eu lieu à Berlin, le 6 mai dernier. Elle était auparavant en poste en Australie. Ancienne membre de l'Independent Review Panel, son nom avait été cité dans le cadre du St-Louis Gate.

Elle avait nié toute implication suite à des allégations de fuite de documents. L'ex-speaker Maya Hanoomanjee est Hautecommissaire en Inde et Marie-Claire Monty est Hautecommissaire en Australie. Françoise Labelle est en poste à Madagascar, alors que Usha Dwarka-Canabady est la représentante permanente de Maurice auprès de l'Office des Nations unies, à Genève, en Suisse, depuis juillet 2020.

Elles ne résident pas à Maurice

Outre les missions diplomatiques basées à Maurice, il y a des ambassadrices qui n'habitent pas chez nous, mais qui y sont accréditées. C'est le cas de la Commissaire désignée de la Jamaïque à Maurice, avec résidence à Pretoria, Angella Veronica Comfort. En poste depuis l'an dernier, elle a été nommée en remplacement de Cheryl Kay Spenser, ancienne Hautecommissaire de la Jamaïque à Maurice, nommée en mai 2016. Il y a aussi Sarah Lee, Haute-commissaire de la Nouvelle-Zélande, avec résidence à Pretoria, qui est accréditée non seulement à Maurice mais aussi en Angola, au Botswana, au Lesotho, au Malawi, Mozambique, en Namibie, en Tanzanie, Zambie et au Zimbabwe.