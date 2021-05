Sénégal: Le lycée technique de Tambacounda livré "d'ici à deux mois" (directeur ACBEP)

Tambacounda — Le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Tambacounda dont la construction a démarré il y a près de dix ans, sera livré dans deux mois au plus tard, a annoncé samedi le directeur de l'Agence de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Hamady Dieng.

"Nous sommes à la fin des travaux et pour l'essentiel, nous sommes satisfaits. Il reste un ou deux mois pour livrer l'établissement", a-t-il dit lors d'une visite du chantier de cet établissement en construction.

Le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle est conçu pour une capacité d'accueil d'environ 800 élèves.

Il va compter un bâtiment administratif, de blocs scientifiques et techniques et des espaces de loisirs.

"L'objectif de l'Etat, à travers le ministère de l'Enseignement technique, est de mettre les élèves de Tambacounda dans les meilleures conditions d'apprentissage", a souligné Hamady Dieng, affirmant que ce lycée technique fera sa rentrée prochaine en octobre.

Son proviseur a expliqué qu'en plus de dispenser des cours dans des filières scientifiques et de gestion classiques, l'administration dudit lycée est dans la perspective de développer des cours en froid et climatisation.

"Nous voulons mettre en œuvre des formations fondées sur une approche par compétences afin de mieux les concilier avec les attentes des entreprises et du marché de l'emploi", a-t-il dit.

Pour lui, la mise en place d'une filière "froid et climatisation" à Tambacounda, zone caractérisée par sa chaleur et ses températures au-dessus de la moyenne nationale, devrait permettre de créer de la main d'œuvre et de répondre aux besoins concrets de l'économie locale.