Sénégal: L'AFP dans "une mobilisation planifiée" vers les prochaines locales (SG)

Dakar — L'Alliance des forces de progrès (AFP), de concert et en solidarité avec ses alliés, a décidé d'engager les élections locales de janvier prochain dans une "mobilisation générale et planifiée", pour atteindre ses objectifs, a indiqué samedi à Dakar son secrétaire général, Moustapha Niasse.

"L'AFP, dans la perspective des élections territoriales du 23 janvier 2022, a pris la ferme décision d'y aller après une bonne préparation" de ses militantes et militants, "dans une mobilisation générale, concertée, planifiée, grâce à une série de mesures et de mécanismes qui nous conduirons à réaliser nos objectifs", a-t-il déclaré.

M. Niasse, également président de l'Assemblée nationale, présidait l'ouverture des travaux d'un séminaire politique sur les élections territoriales du 23 janvier 2022, organisé par la coordination régionale de Dakar de sa formation.

Il a réitéré l'engagement de son parti de continuer à évoluer au sein de la majorité présidentielle "dans un esprit de concertation et de solidarité pour atteindre ensemble les objectifs" escomptés en accord avec la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) regroupant l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et ses alliés, pour "conduire le peuple sénégalais à la croissance et au progrès, à la paix et à la sécurité pour tous".

"Une élection doit être préparée, avec méthode et dans la pleine conscience de l'importance des enjeux et par-dessus tout, avec une volonté affirmée, pour chaque formation politique, pour chaque coalition, de faire les meilleurs résultats possibles, dans la majorité des départements et des communes", a indiqué Moustapha Niasse.

Selon lui, l'AFP a "déjà administré la preuve" que "les performances lui sont possibles, accessibles et réalisables" en de telles occasions.

S'exprimant devant plusieurs cadres et responsables de son parti dans la région de Dakar, il a réaffirmé l'ancrage de l'Alliance des forces de progrès (AFP) au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, dirigée par le président Macky Sall.