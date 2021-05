Congo-Brazzaville: Et pourtant le genre renvoie aux deux sexes !

Cette exclamation qui devient de plus en plus récurrente dans de nombreuses réunions et retrouvailles socio-politiques et socio-administratives ne laisse pas indifférents certains observateurs nationaux voire même internationaux.

Le genre, a-t-on appris dans des différents cours de grammaire française enseignée dans des bases classes et à l'université, n'a jamais signifié exclusivement que le féminin, non. Ce sont les deux sexes à la fois, à savoir le genre masculin et le genre féminin. Mais que constatons-nous actuellement ? Réponse : il y a comme une récupération abusive par des défenseurs de ce genre dans des réunions socio-politiques et socio-administratives pour l'exprimer avec fracas. Encore que le genre ne veut pas dire rejet catégorique du masculin pour ne considérer que le féminin, non, pas du tout cela.

Or la montée fulgurante des discours des défenseurs d'une certaine logique qui s'apparenterait à la place, combien large que l'on devrait accorder au féminisme risque de faire fausser les choses, car il y a là une grande probabilité d'effacement ou de distinction du genre « masculin » dans des discours d'intérêt sociétal et cela dans un futur proche.

Récemment, dans un quartier de l'une de nos agglomérations, une réunion politique s'est terminée en queue de poissons par le fait que les interventions du jour s'étaient radicalement écartées de l'ordre du jour, en voulant trop théoriser sur un point qui n'était pas inscrit à la réunion du jour, celui du genre. Ainsi la tribune officielle des travaux qui avait aussi la police des débats s'est vue débordée par le brouhaha portant sur la gestion du genre. « Ecoutez, aujourd'hui nous n'en sommes pas là, et si ce bruit continue, j'arrête la réunion ». Ce sont là des propos du président du bureau des travaux, qui n'a pas hésité dans les heures qui suivent à mettre fin à ladite réunion.

Non ce billet d'humeur n'est nullement pas une misogynie, c'est-à-dire le rejet du genre féminin mais plutôt un constat vrai, et cela est vécu dans de rencontres de toute nature. C'est cette récupération radicale du genre par les défenseurs de celui-ci qui ont tendance à coller le genre à la montée non-égalitaire ou non-paritaire du féminisme qui pourrait être dangereux et non constructif. Cette réalité du genre qui éliminerait le masculin pourrait créer des petites contradictions même au sein des ménages. Il y a, disons-le sans langue de bois, comme une espèce de confusion qui nait au niveau des foyers, celle de prendre le genre comme l'émancipation féminine, laquelle émancipation effacerait totalement la division sociale du travail dans des couples.

Tenez ! Comment trouveriez-vous, l'agissement d'une épouse, bien qu'étant émancipée et au nom du genre non rationnel, demanderait publiquement aux yeux des visiteurs à son époux de faire la vaisselle ? Allez-y comprendre. Non, le genre à notre humble avis serait beaucoup plus le fait de reconnaître les compétences à la fois de l'homme et de la femme quand il s'est agi de faire le choix, face à une fonction politique et/ou administrative à occuper. A bon entendeur salut !