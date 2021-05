Congo-Brazzaville: Agriculture - La Banque mondiale et la FAO renouvellent leur appui au Congo

Reçu tour à tour par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul valentin Ngobo, le 28 mai à Brazzaville, les représentantes de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rasoarimanana Yannick Ariane, ont réitéré leur engagement à soutenir les initiatives liées au développement du secteur agricole congolais.

Selon Korotoumou Ouattara, l'agriculture est l'un des piliers essentiels de la diversification de l'économie congolaise. A travers le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) qui a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et micro, petites et moyennes entreprises agroindustrielles, la Banque mondiale contribue au renforcement et au développement du poids du secteur agricole.

« Lors de cette rencontre, le ministre Paul Ngobo a partagé avec nous sa vision de l'agriculture au Congo, de ce qu'on pourrait faire dans le futur déjà à travers le Pdac pour lequel nous partageons les mêmes objectifs. Et aussi dans l'avenir voir ce que l'on pourrait apporter de plus pour que l'agriculture soit l'un des piliers à travers lequel l'économie du Congo puisse se développer », a indiqué Korotoumou Ouattara.

La représentante de la FAO au Congo a fait savoir que son institution contribuera à la formation des jeunes congolais aux métiers agricoles afin de permettre au pays d'avoir les meilleurs cadres dans ce domaine.

« En termes d'appui, la FAO aidera le gouvernement congolais dans le renforcement des capacités aussi bien des techniciens que des communautés de base sur tous les standards énormes nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux de production, de transformation et d'échange tant sur le marché interne que sur le marché externe. », a renchéri Rasoarimanana Yannick Ariane.